Головне за понеділок, 2 листопада: жертви авіаудару по Комишувасі, заворушення у Петропавлівській Борщагівці, понад 190 боїв

Бойові дії на Донеччині, 191 бойове зіткнення, ворожі обстріли. Яким запам’ятається 1713-й день повномасштабної війни.

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Станом на 21:19 кількість загиблих у селищі Комишуваха Запорізької області внаслідок російських авіаударів зросла до 26 людей, серед них 2 рятувальників і 4 поліцейських. Ще 5 осіб поранені, серед них - 2 рятувальників.

Російські війська атакували школу, яку використовували для гуманітарних потреб: там місцевим жителям видавали допомогу, повідомив президент Володимир Зеленський.

За його словами, від ранку по селищу було кілька ударів авіабомбами. Після першої атаки росіяни завдали повторного удару ще дев’ятьма бомбами – саме по укриттю, де перебували люди.

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На місці триває рятувальна операція та пошук людей. До робіт залучили військових, рятувальників і сили спеціальних служб.

3 листопада в Запорізькій області оголосили День жалоби за загиблими в Комишувасі.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 2 листопада на фронті від початку доби відбулося 191 бойове зіткнення.

Найгарячіше на Покровському та Костянтинівському напрямках.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 2 листопада – в новині.

Сили оборони у жовтні уразили заводи з виробництва ракетного палива та 8 російських літаків Су-34.

Під ударами Сил оборони опинилися підприємства ракетної промисловості, виробники дронів та два військові аеродроми.

Докладніше – в новині.

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У Нікополі внаслідок артилерійського обстрілу російських військ поранено двоє дітей, повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Чотирирічного хлопчика госпіталізували. Його 10-річному братові медики надали допомогу на місці. Він лікуватиметься вдома.

Також внаслідок обстрілу пошкоджена приватна оселя.

Україна не може не відповідати на російські атаки по енергетиці та вбивства українців. Якщо США хочуть, аби вона припинила бити по нафтопереробних заводах у Росії, росіяни мусять відмовитися від ударів по енергосистемі.

Про це в інтерв'ю Fox News сказав президент Володимир Зеленський. Він зазначив, що іншим варіантом зупинки ударів по НПЗ є забезпечення України достатньою кількістю засобів ППО, аби вона могла відбивати напад.

«Якщо ви хочете, щоб ми не атакували російські НПЗ, вони повинні не атакувати нашу енергосистему. Інша альтернатива: дайте нам ракети для Patriot. Ми знайдемо гроші», – сказав президент.

«Якщо ви хочете, щоб ми не атакували НПЗ один місяць – дайте мені Patriot на один місяць», – сказав Зеленський.

Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що зафіксована журналістами Sky News російська військова техніка, стягнута в Олешки і на прилеглі території, була використана для розмінування. Він стверджує, що після виконання завдань окупанти її відвели.

Відповідну інформацію Лубінець озвучив на брифінгу 2 листопада. Він сказав, що за дотриманням режиму припинення вогню спостерігали від самого початку домовленостей.

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Більше інформації – в новині.

Офіс генерального прокурора завершив службове розслідування щодо колишнього керівника Руслана Кравченка. За результатами розслідування посадовця визнали винним у використанні службового становища у власних цілях.

За словами в.о. генерального прокурора Антона Ковальського, Кравченко використав для виїзду за кордон запрошення на генеральну асамблею Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ), яке надійшло на ім’я заступника генпрокурора Віктора Логачова.

Наказ про відрядження Кравченко підготував і підписав самостійно, хоча мав залучити до цього департамент міжнародного співробітництва Офісу генпрокурора.

Подробиці – в новині.

У селі Петропавлівська Борщагівка сталися заворушення поблизу будинку, де перебувають військові підрозділу Національної гвардії України. На місце прибули правоохоронці, згодом приїхав командувач НГУ Олександр Півненко.

У будівлі перебували мобілізовані та четверо військових, які були після СЗЧ. У цих чотирьох людей були травми, їх вирішили доставити до лікарні для обстеження.

Обставини розміщення військових з'ясують під час службового розслідування. На місце події приїхав також голова Офісу президента Кирило Буданов.

Більше інформації – в новині.

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