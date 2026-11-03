На проміжні вибори у США витратили рекордні 12 мільярдів доларів

Передвиборча кампанія у Сполучених Штатах у 2026 році стала найбільш витратною в історії для проміжних виборів: загальна сума, спрямована демократами та республіканцями на агітаційні заходи та просування своїх кандидатів у Конгрес, сягнула 12 мільярдів доларів.

Як пише BBC, найбільше коштів були виділені зовнішніми політичними групами, так званими "супер-ПАКами", а рекордним приватним спонсором виступив Ілон Маск. Перший трильйонер в історії людства витратив пів мільярда доларів на підтримку Республіканської партії, здебільшого у Техасі.

Водночас для Демократичної партії найбільшим донором став колишній мер Нью-Йорка Майкл Блумберг. Він витратив на підтримку опозиції 60 мільйонів доларів.

Трохи більше 11 мільярдів доларів пішли на пряму рекламу. Навіть у цифрову епоху ролики на телебаченні залишаються найпопулярнішим способом агітації. Найактивніше політичну рекламу замовляли у штатах Мічиган, Техас, Огайо, Айова і Мен.

Американці обиратимуть новий склад Палати представників і третину Сенату 3 листопада.