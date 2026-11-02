У МЗС наголосили, що ці заяви не підтверджені достовірними доказами та повторюють ключові тези російської пропаганди.

Україна рішуче відкидає звинувачення Малі та Нігеру в нібито підтримці незаконних збройних формувань і втручанні у внутрішні справи держав Сахелю.

Про це йдеться в коментарі Міністерства закордонних справ України.

У зовнішньополітичному відомстві зазначили, що подібні звинувачення лунали й раніше, а останнім часом їх знову поширювали, зокрема під час сегменту високого рівня Генеральної асамблеї ООН у вересні 2026 року.

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"Застерігаємо від нових інформаційних вкидів на цю тему й звертаємо увагу на те, що від часу розриву зазначеними державами дипломатичних відносин з Україною на підтвердження цих звинувачень не надано жодних достовірних доказів", – наголосили в МЗС.

У відомстві також заявили, що звинувачення проти України відтворюють ключові тези російської пропаганди, спрямовані на підрив довіри до української держави та послаблення її відносин з африканськими партнерами.

Водночас Україна закликала міжнародну спільноту звернути увагу на діяльність російських військових структур у країнах Сахелю, зокрема на їхню роль у дестабілізації регіону та можливі порушення прав людини.

У МЗС наголосили, що Україна поважає суверенітет Малі та Нігеру, однак принцип поваги до територіальної цілісності й незалежності має однаково застосовуватися до всіх держав.

"Не можна одночасно вимагати поваги до суверенітету африканських держав і заперечувати право України на суверенітет і територіальну цілісність у міжнародно визнаних кордонах", – підкреслили у відомстві.

Також Україна підтвердила готовність обговорювати з Малі, Нігером та іншими державами Сахелю конкретні занепокоєння на основі фактів, взаємної поваги й міжнародного права.