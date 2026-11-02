Bloomberg: У Росії вперше планують відкласти виплати військовим через дефіцит бюджету

Міноборони РФ хоче перенести виплату зарплат за грудень на січень наступного року.

Міноборони Росії планує вперше перенести виплату зарплат за грудень на січень наступного року. Це відбувається на тлі підготовки російського уряду до значного збільшення дефіциту бюджету наприкінці року.

Про це повідомляє Bloomberg.

Згідно з проєктом наказу оборонного відомства РФ, починаючи з 2026 року виплати за грудень здійснюватимуть із 11 до 21 січня наступного року. Раніше чинні правила передбачали, що гроші за останній місяць року мають виплачувати до кінця грудня. Подібна практика існувала в Радянському Союзі.

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Водночас новий порядок не поширюватиметься на російських військовослужбовців, які воюють в Україні. Їм, як і раніше, планують виплачувати гроші за грудень до 25 числа.

Перенесення виплат може допомогти російському уряду керувати грошовими потоками та перенести частину видатків на наступний фінансовий період. На грудень зазвичай припадає найбільша частка річних державних витрат, які суттєво зросли під час війни.

За прогнозами, державні видатки Росії цього року перевищать початковий план приблизно на 10% і сягнуть 48,5 трильйона рублів (602 мільярдів доларів). Дефіцит бюджету за підсумками року може зрости до 7,3 трильйона рублів, або 3,2% ВВП. У вересні цей показник становив близько 2,2%.

Збільшення витрат пов'язане, зокрема, з фінансуванням війни. Бюджетні плани РФ також передбачають збереження високих військових видатків у найближчі роки.

Російські чиновники очікують лише незначного їх скорочення: до 16,6 трильйона рублів у 2028 році та 16,3 трильйона рублів у 2029-му. Для порівняння, наступного року військові витрати можуть сягнути рекордних 17,1 трильйона рублів.

Згідно з пояснювальною запискою до проєкту бюджету, протягом наступних трьох років виплати особовому складу становитимуть від 9% до 10,4% загальних витрат Росії на національну оборону.