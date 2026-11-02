Словаччина приєдналася до Коаліції з повернення викрадених Росією українських дітей

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Словаччина приєднується до Міжнародної коаліції з повернення українських дітей, яких викрала Росія.

Про це повідомив у соцмережі Х державний секретар Міністерства закордонних справ Словаччини Марек Ешток.

Він розповів, що зустрівся із послами України і Канади, щоб офіційно передати дипломатичну ноту про приєднання країни до коаліції.

"Приєднавшись, Словаччина робить внесок у міжнародні зусилля, спрямовані на гарантування безпечного повернення українських дітей, які були незаконно депортовані або примусово переміщені під час війни", – зазначив Ешток.

Він додав, що підтримка українських дітей з боку Словаччини не обмежується лише цією ініціативою. Країна вже допомогла відремонтувати шкільні укриття в Україні, організувала перебування у Словаччині дітей українських рятувальників та поліцейських та прийняла тисячі українських дітей до своєї системи освіти.

"Наша спільна мета – побачити, як ці діти безпечно возз’єдналися зі своїми родинами та повернулися додому", – наголосив Ешток.