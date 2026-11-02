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Словаччина приєдналася до Коаліції з повернення викрадених Росією українських дітей

Наразі Коаліція об'єднує більше 50 країн. 

Словаччина приєдналася до Коаліції з повернення викрадених Росією українських дітей
Фото: zemavek.sk

Словаччина приєднується до Міжнародної коаліції з повернення українських дітей, яких викрала Росія.

Про це повідомив у соцмережі Х державний секретар Міністерства закордонних справ Словаччини Марек Ешток.

Він розповів, що зустрівся із послами України і Канади, щоб офіційно передати дипломатичну ноту про приєднання країни до коаліції.

"Приєднавшись, Словаччина робить внесок у міжнародні зусилля, спрямовані на гарантування безпечного повернення українських дітей, які були незаконно депортовані або примусово переміщені під час війни", – зазначив Ешток.

Він додав, що підтримка українських дітей з боку Словаччини не обмежується лише цією ініціативою. Країна вже допомогла відремонтувати шкільні укриття в Україні, організувала перебування у Словаччині дітей українських рятувальників та поліцейських та прийняла тисячі українських дітей до своєї системи освіти. 

"Наша спільна мета – побачити, як ці діти безпечно возз’єдналися зі своїми родинами та повернулися додому", – наголосив Ешток. 

  • Коаліція започаткована в Києві 2 лютого 2024 року. Це - спільна ініціатива України та Канади. 
  • У березні 2024 року до коаліції входили 33 країни. У травні 2026 року президент Володимир Зеленський повідомляв, що коаліція об'єднує майже 50 країн, після приєднання Швейцарії та Кіпру. 
  • Незаконне переміщення та депортація наших дітей росіяни практикують з 2014 року. Це одна з п’яти головних ознак геноциду, тому в Офісі Генпрокурора України працюють, аби довести цю складову злочину. Після 24 лютого 2022 вивезення з подальшим швидким "усиновленням" або переданням під опіку до російських родин набрало обертів.
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