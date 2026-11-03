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Німецьких депутатів і міністрів попередили про кібератаку на їхні смартфони

Шпигунські дії виявили системи захисту компанії Apple.

Німецьких депутатів і міністрів попередили про кібератаку на їхні смартфони
Фото: bundestag.de

Федеральна агенція з інформаційної безпеки Німеччини повідомила депутатам Бундестагу та представникам уряду про загрозу зламу їхніх смартфонів кіберзлочинцями.

Як пише Tagesschau, міністр цифровізації Карстен Вільдбергер заявив, що сповіщення щодо ризику кібератаки німецькій владі передала компанія Apple. Системи безпеки виробника смартфонів виявили можливе зараження пристроїв німецьких посадовців шкідливим програмним забезпеченням.

Хакери атакували смартфони депутатів та міністрів з метою стеження. Віруси на смартфонах забезпечують дистанційний доступ до повідомлень у месенджерах, дзвінків, календарів, геолокації, камери та мікрофону пристрою.

Імена чиновників, які вже стали жертвами кібернападу, не розкривають. Так само приховують інформацію щодо того, чи відбувся витік секретних державних даних.

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