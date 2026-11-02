NASA завершило другу імітаційну місію на Марс

Чотири члени екіпажу, які брали участь в імітаційній місії на Марс, повернулися додому після 378 днів ізоляції в Космічному центрі імені Джонсона в Х'юстоні американського космічного агентства.

Про це пише Reuters.

Це захід, розроблений для підготовки до можливої майбутньої поїздки астронавтів NASA на Марс.

Добровольці увійшли до середовища існування площею 158 квадратних метрів, надрукованого на 3D-принтері, 19 жовтня 2025 року та виконували такі завдання, як вирощування сільськогосподарських культур у змодельованому марсіанському ґрунті та взаємодіяли з представниками NASA із затримками, що відтворюють ті, що властиві міжпланетному зв'язку.

NASA має плани пілотованої місії на Марс вже у 2030-х роках, а до цього планує повернути астронавтів на Місяць вперше з 1972 року.

В NASA заявили, що прагнуть зрозуміти, що потрібно астронавтам для адаптації до розпорядку дня та вимог повсякденного життя під час тривалих місій за межами Землі, щоб залишатися здоровими, продуктивними та підтримувати зв'язок з людьми.