В США через масштабні повені евакуювали людей у двох штатах

Негода вплинула на підготовку до виборів 3 листопада.

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В США через сильні зливи стались масштабні повені. У штатах Аризона та Колорадо через негоду оголосили евакуацію жителів, там ситуація найскладніша.

Про це передає Суспільне, посилаючись на Associated Press.

Повені вплинули і на підготовку до проміжних виборів у США 3 листопада. У Колорадо передбачили альтернативні способи голосування для виборців, які постраждали.

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У місті Седона, в штаті Аризона, місцева влада наказала евакуюватися жителям районів поблизу Оук-Крік. Через стрімке підвищення рівня води кілька людей опинилися заблокованими у власних будинках.

Евакуацію також оголосили в окремих районах поблизу міста Кемп-Верде, де виникла загроза розливу річки Верде та навколишніх водотоків.

У штаті Колорадо повені зачепили місто Пагоса-Спрінгс. Через сильні опади та підвищення рівня річки Сан-Хуан влада повторно оголосила евакуацію, хоча попередні обмеження незадовго до цього скасували.

У сусідньому окрузі Ла-Плата через підтоплення закрили дороги загального користування.

Національна метеорологічна служба США оголосила попередження про загрозу повеней майже на всій території Аризони, а також в окремих районах Юти, Колорадо, Нью-Мексико та Невади.