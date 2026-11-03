У Польщі відбудуться перші військові навчання Коаліції охочих. Вони стартують 9 листопада та триватимуть до 22 листопада.
Про це пише Le Monde.
Навчання відбудуться у Новій Дембі, на південному сході Польщі. В них візьмуть участь майже 2800 солдатів з десяти країн, зокрема Франції, Британії, Естонії, Литви, Німеччини, Нідерландів, Іспанії, Швеції, Бельгії та України.
Військові навчання мають на меті перевірити здатність Коаліції до розгортання сил у разі припинення вогню в Україні.
Всього до Коаліції охочих увійшло 36 країн.
За даними видання, демонстрації сили з танками та ракетами не буде. Це радше перевірка системи командування та логістичних процедур, пов’язаних із переміщенням військ і техніки по Європі.
Важливим елементом маневрів також має стати боротьба з дронами.
- Фрідріх Мерц анонсував засідання Коаліції охочих у Берліні. Очільник уряду Німеччини під час візиту до Південної Кореї заявив, що запросив до Берліна учасників Коаліції охочих для обговорення підтримки України. Останнє засідання Коаліції охочих було в Києві 24 серпня.