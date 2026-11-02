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У Варшаві стартує 11-й кінофестиваль «Ukraïna! Festiwal Filmowy»

Покази відбудуться 2-9 листопада.

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У Варшаві стартує 11-й кінофестиваль «Ukraïna! Festiwal Filmowy»
Фото: Ukraïna! Festiwal Filmowy

З 2 до 9 листопада у Варшаві пройде 11-й кінофестиваль «Ukraïna! Festiwal Filmowy».

Як повідомляють організатори, цьогоріч конкурсна програма об’єднала 8 повнометражних ігрових стрічок, 9 документальних фільмів та 23 короткі метри, обрані із понад 150 заявок.

Оцінюватиме роботи журі з українських та польських кінематографістів. Покази у Варшаві відбудуться на кількох майданчиках: у кінотеатрах

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Atlantic та Amondo, Центрі кінокультури імені Анджея Вайди та в Українському домі. Основні теми кіноогляду: збереження пам’яті, людська стійкість, кохання, культура, а також осмислення наслідків російського повномасштабного вторгнення та фокус на досвідах спільнот, які часто залишаються поза межами мейнстримного дискурсу.

Кадр з фільму &quot;Демони&quot;
Фото: команда фільму
Кадр з фільму "Демони"

У програмі фестивалю:

Відкриття та головні ігрові прем'єри:

  • - фільм-відкриття – «Демони» Наталки Ворожбит (стрічка, що увійшла до конкурсу Cineasti del Presente кінофестивалю в Локарно); події містичної драми розгортаються на Полтавщині у перші роки після розпаду СРСР; головну роль у фільмі виконала Руслана Писанка, для якої ця робота стала однією з останніх у кіно;
  • - «За Перемогу!» Валентина Васяновича (стрічка, яка здобула Platform Award у Торонто, «Золотого Дюка» та нагороду FIPRESCI в Одесі);
  • - ретроспектива Валентина Васяновича (зокрема, фільм «Атлантида» – переможець 4-го фестивалю «Ukraïna!»);
  • - драма «Rarely I Wake Up Dreaming німецької режисерки Ізабелли Штевер про квір-пару з Києва, чиї стосунки та спроби виїхати з міста зазнають випробувань через трансфобичні перепони та системну бюрократію під час війни;

Документальний конкурс:

  • - «Сліди» Аліси Коваленко та Марисі Нікітюк – фільм, який Україна висунула на «Оскар», відзначений також на Берлінале (Panorama Audience Award) та на фестивалі Movies That Matter;
  • - «Тиха повінь» Дмитра Сухолиткого-Собчука – документальний фільм, що отримав нагороди за найкращу операторську роботу на IDFA в Амстердамі та «Срібного Рогу» на Краківському кінофестивалі;
  • - «Militantropos» Єлизавети Сміт, Аліни Горлової та Семена Мозгового документальний фільм, прем'єра якого відбулася в рамках Directors’ Fortnight у Каннах;
  • - «Дівія» Дмитроа Грешка – документальний фільм, переможець Green Dog на WATCH DOCS, що висвітлює руйнівний вплив бойових дій на довкілля України;
  • - «Театр Ветеранів» Юлії Большинської – документальна стрічка про військових, медиків та волонтерів, які ставлять п'єсу «Енеїда» для подолання психологічних травм війни (найкращий документальний фільм фестивалю Cine Paris);

Історичний блок:

  • реставрований німий фільм «Алім» (1926) Георгія Тасіна про боротьбу кримських татар, показ якого супроводжуватиме дискусія «Крим. Заборонена пам’ять»;
  • документально-історична стрічка «Довженко. Перший погляд» Костянтина Коновалова;
  • фільм-закриття: німа класика Олександра Довженка «Сумка дипкур’єра» (1927) у супроводі виступу польсько-українського етно-гурту DAGADANA;

Окрім переглядів, заплановані майстер-клас Наталки Ворожбит, дискусії про протидію дезінформації та професійна панель «Українське кіно 2026: від виживання до нової моделі».

З повною програмою фестивалю можна ознайомитись за посиланням.

Після завершення показів у Варшаві, фестиваль вирушить у тур: до грудня програму покажуть у 12 містах Польщі, серед яких Краків, Вроцлав, Познань, Люблін, Гданськ, Лодзь, Перемишль та інші.

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