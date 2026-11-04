Шмигаль: Україна потребує ще 450 млн євро на захист енергетики та 500 млн євро на ремонт конфайнменту ЧАЕС

Україні необхідно залучити ще 450 млн євро до Фонду підтримки енергетики, ще 500 млн євро потрібно для ремонту Нового безпечного конфайнменту на Чорнобильській АЕС.

Про це повідомив перший віцепрем’єр-міністр України – міністр енергетики Денис Шмигаль після зустрічі з послами країн G7, Євросоюзу та NB8.

За його словами, Росія наростила атаки на енергетичну інфраструктуру України, однак країна підготувалася до посилення обстрілів.

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Зокрема, 235 споруд захисту другого рівня прикривають ключові енергетичні об’єкти. За останні пів року зафіксували лише один випадок ураження балістичною ракетою об’єкта, який перебував під таким захистом.

До відновлювальних робіт залучили близько 20 тисяч фахівців. Громадам із хабів передали понад 8 тисяч тонн обладнання. Це, за словами Шмигаля, дає змогу відновлювати пошкоджені об’єкти за дні, а не місяці.

"Майже 800 млн євро надійшло до Фонду підтримки енергетики України від початку року. Вдячні за цю допомогу. Водночас маємо потребу ще у 450 млн євро, з яких 100 млн – на кабелі. Ще 500 млн євро необхідні для ремонту пошкодженого російським дроном Нового безпечного конфайнменту на Чорнобильській АЕС. Розраховуємо на підтримку в залученні відповідного фінансування", – повідомив міністр.

Під час зустрічі міністр також поінформував дипломатів про реформи в енергетичному секторі.

Україна оновлює керівні органи державних енергетичних компаній відповідно до принципів Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), модернізує законодавство для інтеграції з ЄС і розвиває відновлювану та децентралізовану генерацію.

Крім того, Україна розпочала процес приєднання до Агентства з ядерної енергетики ОЕСР. Це є одним із кроків на шляху до повноправного членства в Організації.

Шмигаль подякував партнерам за підтримку України та висловив сподівання на подальшу допомогу для зміцнення енергетичної стійкості країни напередодні зими.