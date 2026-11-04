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Мінсоцполітики спрямувало 26,5 млн грн субвенції на придбання будинків для ВПО

Кошти спрямують до восьми областей.

Мінсоцполітики спрямувало 26,5 млн грн субвенції на придбання будинків для ВПО
Ілюстративне фото
Фото: rubryka.com

Мінсоцполітики в межах експериментального проєкту із забезпечення внутрішньо переміщених осіб житлом у сільській місцевості спрямувало державну субвенцію в розмірі 26,5 млн гривень до восьми областей. 

Про це повідомили в Міністерстві соціальної політики.

Кошти вже надійшли на рахунки обласних військових адміністрацій Волинської, Дніпропетровської, Київської, Кіровоградської, Миколаївської, Харківської, Херсонської та Чернівецької областей, які звернулися по фінансування для реалізації проєкту.

Відповідно до затвердженого Урядом розподілу коштів у межах першого траншу передбачено придбання 53 будинків для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб у 19 територіальних громадах, зокрема:

  • Волинська область: Вишнівська територіальна громада. 
  • Дніпропетровська область: Петриківська та Широківська територіальні громади. 
  • Київська область: Ташанська, Кожанська, Згурівська, Таращанська, Медвинська, Узинська, Іванківська, Томашівська, Кагарлицька та Студениківська територіальні громади. 
  • Кіровоградська область: Світловодська територіальна громада. 
  • Миколаївська область: Арбузинська, Казанківська та Веселинівська територіальні громади. 
  • Харківська область: Близнюківська територіальна громада. 
  • Чернівецька область: Веренчанська територіальна громада.

Паралельно триває пошук нових будинків для проживання у сільській місцевості. 

  • Мінрегіон залучить додаткові 4 млрд грн на житлові ваучери для ВПО з ТОТ. У межах перших 200 млн євро програми вже реалізовано 6 174 житлові сертифікати та придбано оселі, у яких живуть понад 15 700 людей.
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