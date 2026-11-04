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Мінсоцполітики в межах експериментального проєкту із забезпечення внутрішньо переміщених осіб житлом у сільській місцевості спрямувало державну субвенцію в розмірі 26,5 млн гривень до восьми областей.

Про це повідомили в Міністерстві соціальної політики.

Кошти вже надійшли на рахунки обласних військових адміністрацій Волинської, Дніпропетровської, Київської, Кіровоградської, Миколаївської, Харківської, Херсонської та Чернівецької областей, які звернулися по фінансування для реалізації проєкту.

Відповідно до затвердженого Урядом розподілу коштів у межах першого траншу передбачено придбання 53 будинків для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб у 19 територіальних громадах, зокрема:

Волинська область: Вишнівська територіальна громада.

Дніпропетровська область: Петриківська та Широківська територіальні громади.

Київська область: Ташанська, Кожанська, Згурівська, Таращанська, Медвинська, Узинська, Іванківська, Томашівська, Кагарлицька та Студениківська територіальні громади.

Кіровоградська область: Світловодська територіальна громада.

Миколаївська область: Арбузинська, Казанківська та Веселинівська територіальні громади.

Харківська область: Близнюківська територіальна громада.

Чернівецька область: Веренчанська територіальна громада.

Паралельно триває пошук нових будинків для проживання у сільській місцевості.