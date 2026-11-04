Reuters: Пасинок кронпринца Норвегії залишатиметься під домашнім арештом із електронним браслетом

У Норвегії суд постановив, що Маріус Борг Хойбі, пасинок кронпринца Гокона, залишатиметься під домашнім арештом із носінням електронного браслета, поки очікуватиме на розгляд апеляції щодо вироку у справі про зґвалтування.
Про це повідомляє Reuters.
Рішення ухвалили в середу, 4 листопада. Воно скасовує постанову суду нижчої інстанції, винесену в понеділок, згідно з якою Хойбі міг бути звільнений.
Таким чином, він залишатиметься під домашнім арештом до розгляду апеляції щодо свого засудження.
- Минулого року Маріусу Хойбі висунули 32 звинувачення, зокрема в насильстві і сексуальному насильстві. Серед іншого, його звинувачують у чотирьох зґвалтуваннях. Хойбі не є спадкоємцем престолу, але спричинений його діями скандал посилив дискусії стосовно монархії в країні.