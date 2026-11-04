Reuters: Пасинок кронпринца Норвегії залишатиметься під домашнім арештом із електронним браслетом

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У Норвегії суд постановив, що Маріус Борг Хойбі, пасинок кронпринца Гокона, залишатиметься під домашнім арештом із носінням електронного браслета, поки очікуватиме на розгляд апеляції щодо вироку у справі про зґвалтування.

Про це повідомляє Reuters.

Рішення ухвалили в середу, 4 листопада. Воно скасовує постанову суду нижчої інстанції, винесену в понеділок, згідно з якою Хойбі міг бути звільнений.

Таким чином, він залишатиметься під домашнім арештом до розгляду апеляції щодо свого засудження.