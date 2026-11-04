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Reuters: Пасинок кронпринца Норвегії залишатиметься під домашнім арештом із електронним браслетом

Апеляційний суд скасував рішення нижчої інстанції, яке дозволяло Маріусу Боргу Хойбі вийти з-під арешту.

Reuters: Пасинок кронпринца Норвегії залишатиметься під домашнім арештом із електронним браслетом
Маріус Борг Хейбі (ліворуч) та норвезька кронпринцеса Метте-Маріт
Фото: EPA/UPG

У Норвегії суд постановив, що Маріус Борг Хойбі, пасинок кронпринца Гокона, залишатиметься під домашнім арештом із носінням електронного браслета, поки очікуватиме на розгляд апеляції щодо вироку у справі про зґвалтування.

Про це повідомляє Reuters.

Рішення ухвалили в середу, 4 листопада. Воно скасовує постанову суду нижчої інстанції, винесену в понеділок, згідно з якою Хойбі міг бути звільнений.

Таким чином, він залишатиметься під домашнім арештом до розгляду апеляції щодо свого засудження.

  • Минулого року Маріусу Хойбі висунули 32 звинувачення, зокрема в насильстві і сексуальному насильстві. Серед іншого, його звинувачують у чотирьох зґвалтуваннях. Хойбі не є спадкоємцем престолу, але спричинений його діями скандал посилив дискусії стосовно монархії в країні.
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