Чорногорія і Албанія просять НАТО допомогти у боротьбі з російською дезінформацією

Країни наголошують, що Альянс повинен діяти активніше, створювати чіткі протоколи й направляти групи реагування до держав, які цього потребують.

Міністри оборони Чорногорії і Албанії звернулися до НАТО з проханням направити експертів для протидії гібридним атакам і дезінформації з боку Росії.

Обидві країни прагнуть вступити до ЄС і заявляють про зростання кампаній впливу в соцмережах, які мають на меті дестабілізувати Західні Балкани, пише Politico.

Міністр оборони Чорногорії Драган Крапович і його албанський колега Ермал Нуфі наголосили, що Альянс має посилити підтримку. Чорногорія планує приєднатися до ЄС до 2028 року і готується до парламентських виборів у 2027 році, а Албанія розраховує на вступ до кінця десятиліття та проводить місцеві вибори у травні. Нуфі зазначив, що Альянс повинен діяти активніше, створювати чіткі протоколи й направляти групи реагування до країн, які цього потребують.

Крапович повідомив про брак власних ресурсів, модернізованого обладнання і кадрових можливостей для боротьби з дезінформацією. Він підкреслив, що Москва постійно проводить інформаційні кампанії, використовуючи вразливості чорногорського суспільства. Крім того, аналітики зазначають про використання мереж Сербської православної церкви і підтримку проросійських партій у Чорногорії, де минулого місяця поліція вже затримала кремлівського блогера Михайла Звінчука.

В Албанії ситуація довкола дезінформації викликає політичні суперечки. Прем'єр-міністр Еді Рама звинувачує Росію та Іран у розпалюванні антикорупційних протестів, які тривають із травня. Ермал Нуфі зауважив, що в країні дійсно зросла кількість онлайн-кампаній, пов'язаних із російськими організаціями, які сіють ненависть. Проте місцеві медіаексперти стверджують, що доказів причетності РФ саме до протестів немає, а влада намагається делегітимізувати обурення громадян. Водночас експерти фіксують російські маніпуляції щодо теми вступу до ЄС, НАТО і культурних питань.

Представники Альянсу підтвердили готовність виділити додаткову допомогу за наявності офіційного запиту, а дипломати зазначають, що члени НАТО відкриті до розгляду цього питання.