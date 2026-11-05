Армія РФ за добу втратила майже 2400 солдатів

Загальні бойові втрати противника від початку повномасштабного вторгнення станом на 5 листопада 2026 року.

Упродовж минулої доби російська армія втратила 2380 солдатів, танк, 3 бойові броньовані машини, 23 артилерійські системи, 2 РСЗВ, 5 засобів ППО, 5 НРК, 375 одиниць автомобільної техніки і автоцистерн і 2 штуки спецтехніки.

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Від початку повномасштабного вторгнення втрати російських військ склали близько 1 599 390 осіб.

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