Армія РФ за добу втратила майже 2400 солдатів

Упродовж минулої доби російська армія втратила 2380 солдатів, танк, 3 бойові броньовані машини, 23 артилерійські системи, 2 РСЗВ, 5 засобів ППО, 5 НРК, 375 одиниць автомобільної техніки і автоцистерн і 2 штуки спецтехніки.
Загальні бойові втрати противника від початку повномасштабного вторгнення станом на 5 листопада 2026 року.
Особовий склад: близько 1 599 390 (+2 380) осіб.
Озброєння та військова техніка:
- Танки: 12 454 (+1)
- Бойові броньовані машини: 25 643 (+3)
- Артилерійські системи: 51 902 (+23)
- РСЗВ: 2 254 (+2)
- Засоби ППО: 1 738 (+5)
- Літаки: 452
- Гелікоптери: 356.
Безпілотні системи та ракети:
- Наземні робототехнічні комплекси: 3 077 (+5)
- БпЛА оперативно-тактичного рівня: 596 221 (+1 163)
- Крилаті ракети: 5 192.
Морська техніка:
- Кораблі та катери: 35
- Підводні човни: 2.
Техніка забезпечення:
- Автомобільна техніка та автоцистерни: 170 256 (+375)
- Спеціальна техніка: 4 873 (+2).
Дані уточнюються.