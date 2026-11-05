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Армія РФ за добу втратила майже 2400 солдатів

Від початку повномасштабного вторгнення втрати російських військ склали близько 1 599 390 осіб. 

Армія РФ за добу втратила майже 2400 солдатів
ілюстративне фото
Фото: Генштаб ЗСУ

Упродовж минулої доби російська армія втратила 2380 солдатів, танк, 3 бойові броньовані машини, 23 артилерійські системи, 2 РСЗВ, 5 засобів ППО, 5 НРК, 375 одиниць автомобільної техніки і автоцистерн і 2 штуки спецтехніки. 

Про це повідомили у Генштабі

Загальні бойові втрати противника від початку повномасштабного вторгнення станом на 5 листопада 2026 року.

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Особовий склад: близько 1 599 390 (+2 380) осіб.

Озброєння та військова техніка:

  • Танки: 12 454 (+1)
  • Бойові броньовані машини: 25 643 (+3)
  • Артилерійські системи: 51 902 (+23)
  • РСЗВ: 2 254 (+2)
  • Засоби ППО: 1 738 (+5)
  • Літаки: 452
  • Гелікоптери: 356.

Безпілотні системи та ракети:

  • Наземні робототехнічні комплекси: 3 077 (+5)
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня: 596 221 (+1 163)
  • Крилаті ракети: 5 192.

Морська техніка:

  • Кораблі та катери: 35
  • Підводні човни: 2.

Техніка забезпечення:

  • Автомобільна техніка та автоцистерни: 170 256 (+375)
  • Спеціальна техніка: 4 873 (+2). 

Дані уточнюються.

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