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Унаслідок російських атак постраждали шестеро мешканців Харківщини

Серед постраждалих є дитина. 

Унаслідок російських атак постраждали шестеро мешканців Харківщини
Наслідки російської атаки на Харківщині
Фото: Харківська ОВА

Вчора російська армія атакувала 18 населених пунктів Харківщини. Постраждали шестеро людей, зокрема 8-річний хлопчик. 

Як написав начальник ОВА Олег Синєгубов, у Харкові зазнала гострої реакції на стрес 35-річна жінка. В Дергачах поранений 67-річний чоловік, отримали гостру реакцію на стрес 40-річна жінка і 8-річний хлопчик. У с. Шестакове Старосалтівської громади травмований 48-річний чоловік, а у сел. Приколотне Вільхуватської громади поранено 57-річного мешкканця.

Також медики надали допомогу 15-річному хлопцю, який 2 листопада зазнав поранень у Ізюмі. 

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Ворог застосовував по Харківщині різні дрони:

  • 1 БпЛА типу «Герань-2»;
  • 3 БпЛА типу «Молнія»;
  • 10 fpv-дронів;
  • 71 БпЛА (тип встановлюється).

Наслідки російської атаки на Харківщині
Фото: Харківська ОВА
Наслідки російської атаки на Харківщині

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури. 

У Харкові пошкоджено 2 багатоквартирні будинки, 2 приватні будинки, скління вікон навчального закладу, покрівлю медичного закладу, кіоск, 3 автомобілі,  сміттєвоз.

В Богодухівському районі пошкоджено електромережі у сел. Золочів. 

В Куп’янському районі пошкоджено приватний будинок у с. Нова Олександрівка.

У Ізюмському районі пошкоджено електромережі у м. Барвінкове і приватний будинок у с. Олександрівка. 

В Харківському районі пошкоджено приватний будинок у сел. Васищеве, залізничну інфраструктуру у с. Залужне, відділення пошти в сел. Коротич та складську будівлю у с. Котляри.  

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У Лозівському районі пошкоджено будинок, господарчу споруду в с. Лозівське, 2 складські будівлі у м. Лозова, с. Новоукраїнка. 

В Чугуївському районі пошкоджено гаражний бокс у м. Чугуїв та автомобіль у с. Шестакове. 

Наслідки російської атаки на Харківщині
Фото: Харківська ОВА
Наслідки російської атаки на Харківщині

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 179 людей. Загалом від початку роботи в Пункті зареєстровано 68 005 людей.

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