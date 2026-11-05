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Безробітну зі Сум підозрюють у наведенні російських атак. Вона за тиждень змінила чотири оселі

Співробітники СБУ задокументували злочини агентки і затримали її в одному з орендованих помешкань.

Безробітну зі Сум підозрюють у наведенні російських атак. Вона за тиждень змінила чотири оселі

Контррозвідка Служби безпеки затримала у Сумах місцеву безробітну за підозрою у наведенні російських атак по прифронтовому місту.

Про це повідомляє СБУ.

Встановлено, що для конспірації та уникнення викриття фігурантка протягом тижня змінила чотири помешкання. Це були оселі та господарські приміщення її знайомих, які не знали про те, що жінка працювала на ворога.

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Як з’ясувало розслідування, зловмисниця намагалася знайти для росіян пункти базування прикордонників та блокпостів Сил оборони на околицях обласного центру.

Щоб виявити ці об’єкти, фігурантка об’їжджала міську громаду на маршрутних автобусах, а також здійснювала піші розвідвилазки.

Співробітники СБУ задокументували злочини агентки і затримали її в одному з орендованих помешкань.

За матеріалами справи, до уваги ФСБ жінка потрапила, коли шукала “легкі” заробітки у чатах тематичних Телеграм-каналів. Зібрані відомості вона передавала ворогу у вигляді фото потенційних “цілей” з їхніми координатами на гугл-картах.

Під час обшуків у затриманої вилучено два смартфони, які вона по черзі використовувала для прихованих контактів із співробітником ФСБ. Його особу наразі встановлено контррозвідкою Служби безпеки.

Слідчі СБУ повідомили агентці про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

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