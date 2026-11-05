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«Межа» встановила імена фігурантів нових плівок НАБУ в справі «Карфаген»

Один з них працював у СБУ, двоє – в поліції. 

«Межа» встановила імена фігурантів нових плівок НАБУ в справі «Карфаген»
Затримання генерала СБУ Сергія Дуки
Фото: УП

Антикорупційний центр «Межа» встановив імена фігурантів справи «Карфаген», які вчора отримали підозри як учасники високорівневої злочинної організації, що займалася підробкою валюти, розповсюдженням наркотиків, сприянню безперешкодній роботі шахрайських колцентрів, а також викраденням людей і катуванням. Організатором злочинного угруповання слідство вважає людину з кодовим ім'ям «Кримінал». Це, за даними «Межі», тричі засуджений Андрій Осіпов. 

«Мексиканець» – громадянин Росії, засновник наркосиндикату Єгор Левченко (Буркін). Він був оголошений в розшук в 2016 році, після чого втік в Україну, де також перебуває в розшуку з 2019 року.

«Консультант» – це Олександр Дем'янчук, який є заступником начальника відділу Управління карного розшуку ГУ НП в Київській області. Йому інкримінують оперативне прикриття і координацію виконавців насильницьких злочинів.

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«Боксер», який, за даними слідства, разом з «Пашею» був помічником «Кримінала», є спортсменом з Житомирської області на ім'я Віталій Рибалко. Вони виконували всю «брудну роботу». 

«Прайс» – це заступник керівника Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції Володимир Ценов. Слідство вважає його причетним до забезпечення роботи колцентрів.

«Акім» – генерал-майор СБУ. УП пише, що це заступник начальника департаменту захисту національної державності СБУ Сергій Дука. За даними редакції, 4 листопада його затримало НАБУ. Саме він погрожував детективам НАБУ зброєю.

Також, за інформацією журналістів УП, затримали Ценова. 

Що відомо про другу злочинну організацію, викриту в межах операції «Карфаген» 

4 листопада НАБУ і САП повідомили про викриття ще однієї злочинної організації, діяльність якої розслідували під час спецоперації «Карфаген». Першу організацію викрили на початку вересня. Вона діяла в Офісі генпрокурора і займалася забезпеченням роботи колцентрів в обмін на регулярну неправомірну вигоду, а також – легалізацією незаконно здобутих коштів.

Друга організація об'єднала одразу декілька правоохоронних органів і представників кримінального світу. НАБУ стверджує, що до неї причетні окремі представники СБУ, Нацполіції та Офісу генпрокурора. Організатором є тричі судимий громадянин, який для злочинної діяльності користувався давнім зв'язками з земляками-правоохоронцями з Житомирської області. 

Ще один ключовий підозрюваний, «Мексиканець», має давнє кримінальне минуле. За версію слідства, він займався розпосюдженням наркотиків через мережу магазині U420, яка відкрито діяла в різних містах України. Мережу закрили після розслідування Bihus.info: журналісти з'ясували, що в товарах були заборонені речовини. На перехоплених НАБУ розмовах члени організації обговорювали помсту Денису Бігусу – облиття його кислотою. Також вони обговорювали розправу з лідерами громадської думки. 

Ще один вид діяльності організації – підробка євро. Зловмисники облаштували справжній поліграфічний цех, в якому виготовляли підробні купюри.

Також вони займалися катуваннями і викраденням людей на замовлення. Не лише в Україні, а й за кордоном.

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