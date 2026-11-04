Слідчий суддя задовольнив скаргу ЦПК на бездіяльність Ковальського у справі про можливу роздачу грошей народним депутатам.

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Вищий антикорупційний суд зобов’язав в.о. генпрокурора Антона Ковальського внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про можливий злочин голови парламентської фракції "Слуга народу" Давида Арахамії.

Про це повідомив Центр протидії корупції.

"Слідчий суддя Маркіян Галабала задовольнив скаргу ЦПК на бездіяльність Антона Ковальського. Тепер він мусить внести до ЄРДР відомості про можливий злочин голови фракції "Слуга народу", – ідеться у повідомленні.

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19 жовтня Центр протидії корупції подав заяву щодо ймовірної роздачі Арахамією "конвертів" народним депутатам за голосування.

За інформацією ЦПК, Ковальський не зареєстрував провадження, а переслав заяву до НАБУ, пояснивши це тим, що Бюро вже розслідує відповідні обставини.

Водночас у НАБУ підтвердили, що без реєстрації провадження генпрокурором не можуть розпочати розслідування щодо Арахамії.