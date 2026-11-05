Кількість загиблих унаслідок атаки на Комишуваху зросла до 43 (оновлено)

На місці ударів продовжується пошуково-рятувальна операція. Під завалами ще можуть бути понад 30 осіб. Одну людину, яку вважали зниклою безвісти, знайшли живою.

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Кількість загиблих унаслідок російського удару по Комишувасі Запорізької області зросла до 43 людей. Пошуково-рятувальна операція на місці влучання досі триває – вже четверту добу.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський після зустрічі з президентом Португалії Антоніу Жозе Сегуру в Мадриді.

Глава держви зазначив, що одну з людей, яку вважали зниклою безвісти, виявили живою.

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Під завалами можуть перебувати ще 33 людини, раніше проінформували у Нацполіції України. Триває ідентифікація знайдених тіл.

Напередодні, президент Володимир Зеленський розповів, що росіяни випустили по об’єкту дев’ять авіабомб. Спочатку вони атакували людей, які прийшли отримати гуманітарну допомогу, а згодом – рятувальників і поліцейських, які прибули на місце.

До робіт залучили всі необхідні служби, однак операція відбувається під загрозою нових російських ударів.

Зеленський заявив, що міжнародна реакція на атаку поки недостатня. Він наголосив, що Росія має отримувати відповідь на свої воєнні злочини, і закликав партнерів посилити підтримку України засобами протиповітряної оборони.

Тіла деяких загиблих неможливо впізнати візуально, необхідний аналіз ДНК

У Нацполіції раніше написали, що серед загиблих є четверо поліцейських.

До робіт залучені кінологи та гірничорятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій. Рятувальники продовжують шукати людей під завалами.

Оскільки тіла деяких загиблих неможливо впізнати візуально, правоохоронці проводять процедуру ідентифікації за ДНК. Для цього фахівці центру розшуку осіб, безвісти зниклих за особливих обставин, відбирають у родичів загиблих біологічні зразки, на основі яких формують ДНК-профілі та проводять порівняльні дослідження.

Поліцейські супроводжують родини під час цієї процедури, пояснюють її етапи та надають необхідну психологічну підтримку. Правоохоронці прагнуть якомога швидше встановити особи загиблих, щоб передати тіла рідним для поховання.

Що відомо про удар по Комишувасі?

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"Ворог підступно атакував селище саме в той час, коли люди отримували гуманітарну допомогу в центрі життєстійкості громади", – раніше розповів в.о. голови Запорізької ОВА Михайло Семікін.

За його словами, росіяни застосували комбіновану тактику: спочатку скинули керовані авіабомби ФАБ-500, а згодом – ФАБ-3000. Після прямого влучання тритонної авіабомби обвалилася бетонна конструкція підземного центру, де перебували люди.

Семікін наголосив, що в момент удару в центрі були цивільні, які прийшли отримати допомогу, а не військові. Він назвав атаку страшною трагедією для всієї Запорізької області.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС