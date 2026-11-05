Кабмін розширив можливості підприємств для приєднання до приватної ППО

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Кабмін розширив можливості підприємств для приєднання до приватної протиповітряної оборони (ППО) та удосконалив правила роботи у межах цього експериментального проєкту.

Як розповіли у Міноборони, ухвалений Урядом акт передбачає шість ключових змін.

Підприємства, які вже приєдналися до приватної ППО, зможуть захищати не лише свої обʼєкти, а й обʼєкти інших підприємств на підставі договору.

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Передбачено можливість передачі засобів ППО в користування між уповноваженими підприємствами на підставі спільного рішення з командуванням Повітряних Сил.

Додали нові критерії участі підприємств у експериментальному проєкті – статус резидента Defence City та/або визначення Міністерством оборони підприємства критично важливим.

Дозволили можливість використання пілотованих повітряних суден у складі груп протиповітряної оборони.

Розширили можливості застосування дронів-перехоплювачів – врегулювали використання підприємствами бойових частин та електродетонаторів.

Мінімальний вік членів груп протиповітряної оборони підприємств знизили з 21 до 18 років.

У міністерстві наголошують, що, як і раніше, приватна ППО діє під контролем військового командування та в межах єдиної системи протиповітряної оборони Збройних Сил України.

Проєкт приватної ППО дозволяє підприємствам забезпечити додатковий захист своїх працівників, виробничих потужностей та обʼєктів енергетики, які систематично зазнають атак дронів ворога. Крім того, це рішення дозволяє швидко масштабувати спроможності протиповітряної оборони без додаткового навантаження на ППО Сил оборони України.

Групи приватної ППО почали бойову роботу навесні 2026 року.

Станом на середину жовтня до приватної ППО долучилися майже 100 підприємств. Вони вже знищили понад 60 повітряних цілей, зокрема ударні безпілотні літальні апарати противника типу Shahed, а також розвідувальні дрони типу Zala.