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Зеленський заявив, що сподівається на посилення допомоги Україні з боку США після перемоги демократів на виборах

Президент України вважає, що збільшення американської військової та фінансової підтримки може підштовхнути Путіна до переговорів.

Зеленський заявив, що сподівається на посилення допомоги Україні з боку США після перемоги демократів на виборах
Президент Володимир Зеленський
Фото: ОПУ

Президент Володимир Зеленський розраховує на посилення підтримки України з боку США після перемоги Демократичної партії на проміжних виборах до Конгресу. 

Про це він заявив в інтерв'ю німецькому телеканалу ZDF.

За словами глави держави, демократи під час виборчої кампанії чітко декларували готовність допомагати Україні та наголошували на необхідності відновити зв'язки між Вашингтоном і європейськими країнами, які за останні роки дещо послабилися.

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"Я вдячний і республіканцям, але демократи дуже чітко заявляють про підтримку України, про допомогу Україні. Вони говорять про відновлення зв'язків між США та Європою, які дещо ослабли за останні роки", – сказав Зеленський.

Він наголосив, що без тісної співпраці Сполучених Штатів та Європи буде складно протистояти російському президенту Володимиру Путіну. 

Президент також висловив сподівання, що зміна балансу сил у Конгресі дозволить Україні отримати більше допомоги. На його думку, посилення фінансової та військової підтримки може змусити Кремль переглянути доцільність продовження війни.

"Путін тоді замислиться, чи має сенс продовжувати боротьбу, якщо підтримка зростає",– зазначив глава держави.

Він припустив, що це може наблизити сторони до переговорів і завершення війни.

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