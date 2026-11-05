Два танкери із російським дизпаливом, які прямували до США, змінили курс

Один із кораблів вказав пунктом призначення Бразилію, а інший поки не вказав ніякий.

Два з перших танкерів, які спочатку прямували до Сполучених Штатів, раптово змінили курс, пише Financial Times.

Нові дані свідчать, що резерви дизпалива у США вперше за понад два десятиліття опустилися нижче 100 млн барелів. Дефіцит пропозиції створює додатковий тиск на ринок пального, яке є життєво важливим для американської економіки.

20-річний російський танкер Talisman який перебуває під санкціями США, Великої Британії та ЄС, а також танкер Leruo, що належить гонконзькій компанії та ходить під прапором Сьєрра-Леоне і перебуває під санкціями Великої Британії, ЄС і Канади, більше не вказують атлантичне узбережжя США як пункт призначення.

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У понеділок танкер Leruo змінив пункт призначення на «Бразилія», тоді як Talisman відхилився від маршруту через Атлантичний океан і увійшов до Середземного моря. Наразі він перебуває біля узбережжя Алжиру. Судно передає сигнал «за вказівками», що може свідчити про відсутність підтвердженого покупця вантажу або порту призначення.

Третій танкер із російським дизельним пальним, судно грецького власника Agioi Fanendes, поки що продовжує рух у напрямку США, однак також передає сигнал «за вказівками». Раніше його власник, компанія Eastern Mediterranean Maritime, повідомив FT, що судно «прямує за вказівками, оскільки порт розвантаження ще не підтверджений».

Водночас танкер Beast, що належить сейшельській компанії та перебуває під санкціями, завантажив російське дизельне пальне в порту Приморськ 27 жовтня і також вирушив у напрямку США. Судно передає сигнал «Атлантика», що вказує на його можливе прямування до атлантичного узбережжя Сполучених Штатів.

За кілька тижнів до виборів у США Дональд Трамп домовився з президентом Росії Володимиром Путіним про закупівлю партій дизельного пального та їх імпорт до Сполучених Штатів. Метою було знизити ціни на пальне та зміцнити політичну підтримку. Однак ця ініціатива, схоже, мало допомогла республіканцям: у вівторок кандидати від Демократичної партії здобули переконливу перемогу по всій країні та отримали контроль над обома палатами Конгресу.

Угода Трампа з Путіним викликала обурення серед демократів і частини республіканців у Конгресі. Вони заявили, що домовленість може бути незаконною, і вимагали від президента відмовитися від неї.