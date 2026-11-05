У Німеччині знайдено мертвим у готельному номері заступника голови уряду найбільшої федеральної землі Баварія Губерта Айвангера.

Як пише Deutsche Welle, віце-прем'єр мав виступити у Берліні на відкритті офісу своєї правої популістичної партії "Вільні виборці". Але він раптово скасував промову, поскаржившись на стан здоров'я. Через деякий час Айвагнер припинив відповідати на дзвінки та повідомлення, а згодом його знайшли без ознак життя просто посеред кімнати в готелі Neuer Fritz.

Політику, який в уряді Баварії поєднував посаду віце-прем'єра з роботою в міністерстві економіки, було 55 років. Поліція розпочала розслідування щодо можливої причетності до смерті Айвагнера інших осіб. Попередньо все ж не йдеться про насильницькі дії - урядовець сам говорив про погане самопочуття.

Прем'єр Баварії Маркус Зьодер висловив співчуття родині колеги та назвав його втрату справжньою трагедією.