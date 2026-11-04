Інсульт. Як вчасно помітити, навіть якщо симптоми неочевидні
Інсульт. Як вчасно помітити, навіть якщо симптоми неочевидні
У США оголошують результати проміжних виборів (LIVE)
У США оголошують результати проміжних виборів (LIVE)
Британський прем'єр попросить колишні колонії допомогти з вибаченнями за рабство
Британський прем'єр попросить колишні колонії допомогти з вибаченнями за рабство
Секретар аграрного комітету ВР: «Традиція сіяти зерно і везти його в порт завершена»
Секретар аграрного комітету ВР: «Традиція сіяти зерно і везти його в порт завершена»
«Це не польські й українські жертви, це наші жертви». Репортаж з молитви примирення у Львові
Фото«Це не польські й українські жертви, це наші жертви». Репортаж з молитви примирення у Львові
У Хорватії викрали авто за 2,4 млн євро, що належить гендиректору Bugatti: він роками залишав ключі в машині
У Хорватії викрали авто за 2,4 млн євро, що належить гендиректору Bugatti: він роками залишав ключі в машині
Не лежіть пластом три дні. Біль у шиї та спині пояснюють неврологиня Анастасія Гончар і фізичний терапевт Артем Згурський
Не лежіть пластом три дні. Біль у шиї та спині пояснюють неврологиня Анастасія Гончар і фізичний терапевт Артем Згурський
Святослав Шеремета, дослідник поховань українців у Польщі: «Мене обмежують у свободі пересування і наукових досліджень»
Святослав Шеремета, дослідник поховань українців у Польщі: «Мене обмежують у свободі пересування і наукових досліджень»
Кардіопротекторна дієта — шлях до довголіття
Кардіопротекторна дієта — шлях до довголіття
ГоловнаСвіт

Суд ЄС залишив у силі заборону для російських суден на користування європейськими портами

Серед них є нафтові танкери, криголами, вантажні та риболовні судна.

Суд ЄС залишив у силі заборону для російських суден на користування європейськими портами
російське судно у Норвегії
Фото: Група Нафтогаз

Російський морський реєстр судноплавства не зміг через суд скасувати заборону Євросоюзу на заходження своїх суден у доки та шлюзи. 

Загальний суд ЄС у Люксембурзі ухвалив рішення залишити в силі санкції, які забороняють сертифікованим у Росії суднам користуватися морськими доками та шлюзами на каналах, повідомляє «Європейська правда» з посиланням на EUObserver.

Водночас суд зазначив, що призупинення визнання реєстру було б доцільнішим заходом, ніж його повне скасування.

За даними суду, Російський морський реєстр судноплавства класифікував 4 207 суден, з яких 3 772 ходять під прапором РФ. Серед них є нафтові танкери, криголами, вантажні та риболовні судна.

Суд оголосив це рішення на тлі підозр щодо причетності Росії до пошкодження підводних кабелів біля норвезького архіпелагу Шпіцберген і в Балтійському морі.

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies