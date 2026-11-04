Суд ЄС залишив у силі заборону для російських суден на користування європейськими портами

Серед них є нафтові танкери, криголами, вантажні та риболовні судна.

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Російський морський реєстр судноплавства не зміг через суд скасувати заборону Євросоюзу на заходження своїх суден у доки та шлюзи.

Загальний суд ЄС у Люксембурзі ухвалив рішення залишити в силі санкції, які забороняють сертифікованим у Росії суднам користуватися морськими доками та шлюзами на каналах, повідомляє «Європейська правда» з посиланням на EUObserver.

Водночас суд зазначив, що призупинення визнання реєстру було б доцільнішим заходом, ніж його повне скасування.

За даними суду, Російський морський реєстр судноплавства класифікував 4 207 суден, з яких 3 772 ходять під прапором РФ. Серед них є нафтові танкери, криголами, вантажні та риболовні судна.

Суд оголосив це рішення на тлі підозр щодо причетності Росії до пошкодження підводних кабелів біля норвезького архіпелагу Шпіцберген і в Балтійському морі.