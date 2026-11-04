Трамп заперечив інформацію про можливе звільнення керівника Пентагону Гегсета

Президент США Дональд Трамп не розглядає можливість звільнення міністра війни Піта Гегсета.
Про це Трамп заявив журналістам 4 листопада, передає «Європейська правда» з посиланням на The Wall Street Journal.
«Ні, я вважаю, що він дуже добре справляється зі своїми обов’язками», – сказав американський президент.
На думку Трампа, Гегсет був би «уже популярним», якби його призначили до Сенату від штату Теннессі.
- Перед цим CBS News із посиланням на джерела написало, що президент США обговорює зі своїми радниками можливе звільнення Гегсета після поразки республіканців на проміжних виборах.
- Деякі помічники Білого дому прогнозують, що частину провини за виборчу поразку Республіканської партії покладуть також на очільника Центрального командування США адмірала Бреда Купера і голову Об'єднаного комітету начальників штабів генерала Дена Кейна.
- Ці військові відігравали ключову роль у консультуванні Трампа щодо війни з Іраном. Віцепрезидент Джей Ді Венс назвав воєнний конфлікт головною причиною поразки партії на проміжних виборах.