Трамп заперечив інформацію про можливе звільнення керівника Пентагону Гегсета

«Я вважаю, що він дуже добре справляється зі своїми обов’язками», - вважає президент США.

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Президент США Дональд Трамп не розглядає можливість звільнення міністра війни Піта Гегсета.

Про це Трамп заявив журналістам 4 листопада, передає «Європейська правда» з посиланням на The Wall Street Journal.

«Ні, я вважаю, що він дуже добре справляється зі своїми обов’язками», – сказав американський президент.

На думку Трампа, Гегсет був би «уже популярним», якби його призначили до Сенату від штату Теннессі.