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Трамп заперечив інформацію про можливе звільнення керівника Пентагону Гегсета

«Я вважаю, що він дуже добре справляється зі своїми обов’язками», - вважає президент США.

Трамп заперечив інформацію про можливе звільнення керівника Пентагону Гегсета
президент США Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп не розглядає можливість звільнення міністра війни Піта Гегсета.

Про це Трамп заявив журналістам 4 листопада, передає «Європейська правда» з посиланням на The Wall Street Journal.

«Ні, я вважаю, що він дуже добре справляється зі своїми обов’язками», – сказав американський президент.

На думку Трампа, Гегсет був би «уже популярним», якби його призначили до Сенату від штату Теннессі.

  • Перед цим CBS News із посиланням на джерела написало, що президент США обговорює зі своїми радниками можливе звільнення Гегсета після поразки республіканців на проміжних виборах. 
  • Деякі помічники Білого дому прогнозують, що частину провини за виборчу поразку Республіканської партії покладуть також на очільника Центрального командування США адмірала Бреда Купера і голову Об'єднаного комітету начальників штабів генерала Дена Кейна.
  • Ці військові відігравали ключову роль у консультуванні Трампа щодо війни з Іраном. Віцепрезидент Джей Ді Венс назвав воєнний конфлікт головною причиною поразки партії на проміжних виборах.
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