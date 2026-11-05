FT: Росія поглибила підтримку Ірану, уклавши угоду про постачання ракетних пускових установок

Росія погодилася поставити Ірану 90 пускових установок для сучасних керованих ракет LMUR (також відомих як «Іздєліє 305»), які російська армія активно використовує у війні проти України. Про це свідчать документи одного з провідних російських оборонних підприємств, які отримала Financial Times.

Замовлення датоване 2024–2025 роками, а покупця в документах позначено кодовою назвою «К-10», яку «Рособоронекспорт» використовує для Ірану. Документи свідчать про поглиблення військової співпраці між Москвою та Тегераном після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році.

Раніше FT повідомляла, що Росія допомагала Ірану розробляти надзвукові крилаті ракети, продавала йому переносні зенітно-ракетні комплекси «Верба», а також співпрацювала з Тегераном щодо інформації, яка потенційно може мати значення для створення ядерної зброї.

Реклама

Документ про виробництво, який отримало видання, був додатком до листа від травня 2024 року. Його надіслала компанія «Вимпел» – один із провідних російських розробників ракет і пускових систем. У листі «Вимпел» закликав інше російське оборонне конструкторське бюро – КБМ, прискорити постачання комплектувальних для двох типів ракетних пускових установок: АПУ-Л та АПУ-305, які переважно встановлюються на гелікоптери. У документі попереджали, що затримки можуть поставити під загрозу виконання дев'яти контрактів.

У доданому виробничому графіку зазначено сім російських замовників і двох іноземних покупців. Одним із них є Китай, який замовив 192 пускові установки АПУ-305. Інший покупець, позначений кодом «К-10», замовив 90 установок АПУ-Л. За словами дспіврозмовника видання, а також згідно з внутрішніми російськими документами, отриманими FT, державна російська компанія «Рособоронекспорт» використовує код «К-10» для позначення Ірану.

Один із контрактів на постачання навчально-бойових літаків Як-130, з яким ознайомилася FT, прямо вказує покупця як «К-10, Іран». В іншому документі, який є графіком виробництва за 2023 рік дочірньої компанії російського державного оборонного концерну «Ростех», зазначено шість літаків Як-130, призначених для К-10. Два з них мали бути виготовлені в першій половині року, ще чотири — у другій.

Цей графік відповідає інформації про постачання, яка раніше з'являлася у відкритих джерелах. У 2023 році напівофіційне іранське інформаційне агентство Tasnim повідомило, що Іран отримав два літаки Як-130. За даними Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру (SIPRI), до кінця 2024 року було поставлено всі шість літаків.

Водночас документ не підтверджує, чи були зрештою доставлені до Ірану призначені для нього пускові установки. Обидва типи пускових установок призначені для використання російської легкої багатоцільової керованої ракети, відомої як LMUR або «Іздєліє 305». Ракети LMUR призначені для ураження рухомих цілей і можуть коригуватися оператором під час польоту. За швидкості близько 230 метрів за секунду вони долають 14 кілометрів приблизно за хвилину, що робить їх значно швидшими за безпілотники. Ця зброя особливо ефективна для раптових ударів і засідок, оскільки залишає противнику мало часу на реакцію. Пускові установки АПУ-Л призначені для російських ударних гелікоптерів Мі-28 і можуть нести дві ракети, тоді як АПУ-305 розрахована на одну.

Ця зброя малої дальності особливо придатна для рейдів і засідок, оскільки залишає противнику дуже мало часу на реакцію.

Згідно з довідником з озброєнь Сухопутних військ США (Worldwide Equipment Guide), пускові установки АПУ-Л призначені для російських ударних гелікоптерів Мі-28 і можуть нести по дві ракети кожна, тоді як АПУ-305 розрахована на одну ракету.

Іран уже має російські гелікоптери Мі-28. У листопаді 2023 року заступник міністра оборони Ірану Мехді Фарахі повідомив про завершення домовленостей щодо їх включення до складу іранських збройних сил. У січні 2026 року в інтернеті з'явилися фотографії Мі-28 на території іранського авіаційного об'єкта, що підтверджує наявність таких гелікоптерів у країні.