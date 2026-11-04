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Корецький про звіт Єврокомісії щодо України: Погіршення немає в жодному розділі, як і відкату реформ

Сфера зовнішньої політики, безпеки й оборони вперше отримала найвищу оцінку прогресу. 

Корецький про звіт Єврокомісії щодо України: Погіршення немає в жодному розділі, як і відкату реформ
прем'єр Сергій Корецький і посолка ЄС в Україні Катаріна Матернова
Фото: телеграм-канал Сергія Корецького

4 листопада Єврокомісія оприлюднила щорічний Звіт щодо України в межах Пакета розширення ЄС, і відповідно до документа, наша держава показала прогрес.

Про це заявив прем’єр-міністр Сергій Корецький.

«Безумовно, є над чим працювати, але напрям руху дуже чіткий. Єврокомісія підтвердила, що Україна виконала умови для відкриття всіх кластерів, що залишилися. Стан підготовки до вступу покращився у 9 розділах. Це більш ніж удвічі більше, ніж минулого року. Погіршення немає в жодному розділі, як і відкату реформ. Хороший або дуже хороший прогрес відзначено в 10 розділах. Серед них енергетика, цифрова сфера, фінансові послуги, податки, освіта, наука, сільське господарство та митниця», - зазначив Корецький.

Прем’єр додав, що сфера зовнішньої політики, безпеки й оборони вперше отримала найвищу оцінку прогресу. 

Також Єврокомісія відзначила, що антикорупційні інституції в Україні працюють незалежно та ефективно, повідомив глава уряду. Зросли оцінки у сферах судової влади та юстиції, від яких залежить перехід до наступного етапу переговорів.

«Наступна мета — отримати проміжну оцінку бенчмарків (IBAR) на початку 2027 року. Для цього за ініціативи Президента Володимира Зеленського та Президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн створено спільну робочу групу України та ЄС. Ми ставимо амбітні, але осяжні цілі. Є сфери, де треба працювати швидше. Рекомендації Єврокомісії ми беремо в роботу», - підсумував Корецький.

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