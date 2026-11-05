Поліція проводила спецоперацію в Тернополі через озброєного чоловіка в магазині. Стрільця затримав КОРД (оновлено)

У Тернополі правоохоронці проводили спецоперацію для затримання чоловіка, який забарикадувався у торговельному закладі.
Про це повідомила поліція Тернопільської області.
За інформацією правоохоронців, повідомлення про інцидент надійшло близько 11:00 5 листопада. Невідомий чоловік зачинив керуючу магазину у службовому кабінеті. Після цього з приміщення почули два постріли.
Вже близько 12:00 стало відомо, що спецпризначенці КОРД затримали чоловіка, який стріляв. Унаслідок інциденту ніхто не постраждав.
Затриманий – місцевий житель 1973 року народження. Наразі з ним проводять першочергові слідчі дії. Подробиці правоохоронці обіцяють повідомити згодом.