Поліція проводила спецоперацію в Тернополі через озброєного чоловіка в магазині. Стрільця затримав КОРД (оновлено)

Раніше чоловік зачинив керуючу магазину у службовому кабінеті, після чого там пролунали два постріли.

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У Тернополі правоохоронці проводили спецоперацію для затримання чоловіка, який забарикадувався у торговельному закладі.

Про це повідомила поліція Тернопільської області.

За інформацією правоохоронців, повідомлення про інцидент надійшло близько 11:00 5 листопада. Невідомий чоловік зачинив керуючу магазину у службовому кабінеті. Після цього з приміщення почули два постріли.

Вже близько 12:00 стало відомо, що спецпризначенці КОРД затримали чоловіка, який стріляв. Унаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Затриманий – місцевий житель 1973 року народження. Наразі з ним проводять першочергові слідчі дії. Подробиці правоохоронці обіцяють повідомити згодом.

Фото: Поліція Тернопільської області