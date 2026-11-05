У частині областей сьогодні будуть застосовуватися графіки відключення світла

Вчора та сьогодні вночі ворог здійснював атаки на енергооб’єкти у кількох областях. Через це, а також через обстріли енергетичної інфраструктури упродовж попередніх днів, станом на ранок є знеструмлені споживачі у Дніпропетровській, Харківській і Чернігівській областях.

В Укренерго наголошують, що там, де це наразі дозволяють безпекові умови, ведуться аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх знеструмлених абонентів.

Для уникнення перевантажень обладнання, пошкодженого попередніми російськими обстрілами, у частині областей сьогодні до кінця доби вимушено будуть застосовуватись графіки обмеження потужності для промисловості та графіки погодинних відключень (обсягом до 4 черг) для всіх категорій споживачів.

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Споживання електроенергії зменшилося. Сьогодні, 5 листопада, станом на 09:30, воно було на 6,1% нижчим, ніж вчора. Причиною є вимушені обмеження споживання внаслідок російських атак.

Вчора, 4 листопада, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 4,9% вищим, ніж максимум попереднього дня – у вівторок, 3 листопада. Причина змін – зниження температури повітря, що спонукає людей дкористуватися електричними обігрівачами.

«Враховуючи наслідки російських обстрілів та погодні умови, будь ласка, споживайте електроенергію економно»,– просять в Укренерго.

Через російські атаки на енергетичну інфраструктуру ситуація в енергосистемі може змінитись. Тому варто стежити за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах оператора системи розподілу.