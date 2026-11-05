Не лежіть пластом три дні. Біль у шиї та спині пояснюють неврологиня Анастасія Гончар і фізичний терапевт Артем Згурський
Не лежіть пластом три дні. Біль у шиї та спині пояснюють неврологиня Анастасія Гончар і фізичний терапевт Артем Згурський
«Це не польські й українські жертви, це наші жертви». Репортаж з молитви примирення у Львові
Фото«Це не польські й українські жертви, це наші жертви». Репортаж з молитви примирення у Львові
У Хорватії викрали авто за 2,4 млн євро, що належить гендиректору Bugatti: він роками залишав ключі в машині
У Хорватії викрали авто за 2,4 млн євро, що належить гендиректору Bugatti: він роками залишав ключі в машині
Секретар аграрного комітету ВР: «Традиція сіяти зерно і везти його в порт завершена»
Секретар аграрного комітету ВР: «Традиція сіяти зерно і везти його в порт завершена»
Кардіопротекторна дієта — шлях до довголіття
Кардіопротекторна дієта — шлях до довголіття
Святослав Шеремета, дослідник поховань українців у Польщі: «Мене обмежують у свободі пересування і наукових досліджень»
Святослав Шеремета, дослідник поховань українців у Польщі: «Мене обмежують у свободі пересування і наукових досліджень»
Британський прем'єр попросить колишні колонії допомогти з вибаченнями за рабство
Британський прем'єр попросить колишні колонії допомогти з вибаченнями за рабство
У США оголошують результати проміжних виборів (LIVE)
У США оголошують результати проміжних виборів (LIVE)
Інсульт. Як вчасно помітити, навіть якщо симптоми неочевидні
Інсульт. Як вчасно помітити, навіть якщо симптоми неочевидні
ГоловнаСуспільствоПодії

Суд відправив під варту водія "швидкої" Віктора Єну у справі про сутички у Петропавлівській Борщагівці

Фігурант перебуватиме під вартою 60 днів без права на заставу.

Суд відправив під варту водія "швидкої" Віктора Єну у справі про сутички у Петропавлівській Борщагівці
Віктор Єна
Фото: "Радіо Свобода"

У Києві суд обрав запобіжний захід Віктору Єні, якого підозрюють у причетності до сутичок у Петропавлівській Борщагівці 2 листопада. Чоловік був за кермом "швидкої допомоги", яка прибула на місце події.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Його відправили під варту на 60 днів – до 3 січня – без можливості внесення застави. Прокуратура наполягала на триманні під вартою без альтернативи заставі. Натомість адвокат Єни просив про м’якший запобіжний захід. 

Реклама

Він зазначив, що підзахисний є учасником бойових дій, має інвалідність III групи та до затримання мешкав із матір’ю, яка має тяжкий стан здоров’я.

Сам Єна заявив журналістам, що був лише свідком подій і не знав про розташування військового об’єкта в Петропавлівській Борщагівці. Він також перепросив Збройні сили України та підрозділ "Азов" за "деякі незручності", які виникли того дня.

Крім того, Єна назвав себе особистим водієм лікарки Валентини Молодої.

Напередодні суд узяв Валентину Молоду під варту на 60 діб без права на заставу. Її підозрюють у перешкоджанні діяльності Сил оборони та поширенні інформації про розташування військових підрозділів.

Що відомо про інцидент у Петропавлівській Борщагівці?

  • У селі Петропавлівська Борщагівка сталися заворушення поблизу будинку, де перебували військові підрозділу Національної гвардії України. На місце прибули правоохоронці, згодом приїхав командувач НГУ Олександр Півненко. У будівлі перебували мобілізовані та четверо військових, які були після СЗЧ. У цих чотирьох людей були травми, їх вирішили доставити до лікарні для обстеження. Під час спілкування з журналістами чоловіки, що перебували в будівлі, зазначили, що насильства проти них не застосовували.
  • Цьому передували виклик поліції від працівників приватної швидкої медичної допомоги, яка повідомила про перешкоджання їм у доступі до громадянина. 
  •  Біля будівлі почали збиратися цивільні громадяни з вимогою видати їм мобілізованих військовослужбовців, які перебувають на території. Отримавши відмову, вони намагалися несанкціоновано потрапити всередину.
  • Військова омбудсманка Ольга Решетилова повідомила, що серед військових, які перебували в пункті дислокації, були захисники Маріуполя й "Азовсталі", які пройшли російський полон і повернулися до строю. Вона наголосила, що перевірка має встановити, чи дотримувалися прав військовослужбовців, зокрема тих, хто повернувся після СЗЧ, та новобранців. 
Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies