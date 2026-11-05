Суд відправив під варту водія "швидкої" Віктора Єну у справі про сутички у Петропавлівській Борщагівці

Фігурант перебуватиме під вартою 60 днів без права на заставу.

У Києві суд обрав запобіжний захід Віктору Єні, якого підозрюють у причетності до сутичок у Петропавлівській Борщагівці 2 листопада. Чоловік був за кермом "швидкої допомоги", яка прибула на місце події.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Його відправили під варту на 60 днів – до 3 січня – без можливості внесення застави. Прокуратура наполягала на триманні під вартою без альтернативи заставі. Натомість адвокат Єни просив про м’якший запобіжний захід.

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Він зазначив, що підзахисний є учасником бойових дій, має інвалідність III групи та до затримання мешкав із матір’ю, яка має тяжкий стан здоров’я.

Сам Єна заявив журналістам, що був лише свідком подій і не знав про розташування військового об’єкта в Петропавлівській Борщагівці. Він також перепросив Збройні сили України та підрозділ "Азов" за "деякі незручності", які виникли того дня.

Крім того, Єна назвав себе особистим водієм лікарки Валентини Молодої.

Напередодні суд узяв Валентину Молоду під варту на 60 діб без права на заставу. Її підозрюють у перешкоджанні діяльності Сил оборони та поширенні інформації про розташування військових підрозділів.

Що відомо про інцидент у Петропавлівській Борщагівці?

У селі Петропавлівська Борщагівка сталися заворушення поблизу будинку, де перебували військові підрозділу Національної гвардії України. На місце прибули правоохоронці, згодом приїхав командувач НГУ Олександр Півненко. У будівлі перебували мобілізовані та четверо військових, які були після СЗЧ. У цих чотирьох людей були травми, їх вирішили доставити до лікарні для обстеження. Під час спілкування з журналістами чоловіки, що перебували в будівлі, зазначили, що насильства проти них не застосовували.

Цьому передували виклик поліції від працівників приватної швидкої медичної допомоги, яка повідомила про перешкоджання їм у доступі до громадянина.

Біля будівлі почали збиратися цивільні громадяни з вимогою видати їм мобілізованих військовослужбовців, які перебувають на території. Отримавши відмову, вони намагалися несанкціоновано потрапити всередину.

Керівник Офісу президента Кирило Буданов прибув на місце сутичок у Петропавлівській Борщагівці та повідомив, що в будівлі перебували 14 людей. Він назвав ситуацію неприпустимою, зокрема через перешкоджання госпіталізації тих, хто потребує медичної допомоги.

ДБР відкрило кримінальне провадження через сутички. Слідчі перевіряють можливе перевищення повноважень військовими посадовцями, законність перебування нацгвардійців у будинку та повідомлення про можливий примус щодо них.

Військова омбудсманка Ольга Решетилова повідомила, що серед військових, які перебували в пункті дислокації, були захисники Маріуполя й "Азовсталі", які пройшли російський полон і повернулися до строю. Вона наголосила, що перевірка має встановити, чи дотримувалися прав військовослужбовців, зокрема тих, хто повернувся після СЗЧ, та новобранців.