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Нацгвардії поставили неякісні бойові сорочки на понад 8 млн грн: СБУ затримала двох підприємців

За даними слідства, замість одягу, виготовленого за військовими стандартами, замовникам відвантажили неякісну та неповну партію товару.

Нацгвардії поставили неякісні бойові сорочки на понад 8 млн грн: СБУ затримала двох підприємців
Підприємці постачали неякісний військовий одяг
Фото: СБУ

Служба безпеки України викрила схему постачання неякісного військового одягу для Національної гвардії. У Києві затримали двох підприємців, які, за даними слідства, намагалися передати військовому посадовцю хабар, щоб той погодив приймання бракованої продукції.

Про це повідомила СБУ.

Слідство встановило, що в серпні цього року ексзасновниця столичного підприємства з виробництва військового спорядження та представник компанії уклали договір із Нацгвардією на постачання 10 тисяч бойових сорочок. Вартість поставленої продукції перевищила 8,6 млн грн.

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Однак підприємці відвантажили формений одяг, який не відповідав вимогам. Крім того, партія виявилася неповною.За версією слідства, щоб приховати порушення, фігуранти запропонували хабар посадовцю Центральної бази забезпечення Нацгвардії. Військовий натомість доповів про пропозицію керівництву.

Під час обшуків у помешканнях, за місцями роботи та в автомобілях затриманих вилучили понад 3,5 млн грн, мобільні телефони й документи, які можуть свідчити про протиправну діяльність.

Підозрювані перебувають під вартою. У разі доведення вини їм загрожує до восьми років у в'язниці.

Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ

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