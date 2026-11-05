Укрзалізниця запустила флагманський поїзд "Ярослав Мудрий" між Києвом і Перемишлем

Укрзалізниця оголосила про запуск нового флагманського поїзда № 51/52 "Ярослав Мудрий", який сполучатиме Київ і польський Перемишль.
Про це повідомили в компанії.
Новий поїзд назвали на честь "Ярослава" – першого поїзда, який 4 листопада 1861 року прибув до Львова з Відня. Цю дату вважають початком залізничного руху на території України.
Маршрут "Ярослава Мудрого" частково повторює історичне сполучення Львова з Перемишлем. На польській станції пасажири зможуть зручно пересісти на поїзди до Варшави, Вроцлава, Праги та Берліна.
Поїзд складатиметься з нових вагонів, серед яких передбачене інклюзивне купе. З Києва він вирушатиме о 20:12 і прибуватиме до Перемишля о 5:00. У зворотному напрямку відправлення заплановане на 22:30, прибуття до столиці України – на 9:15
- Раніше Укрзалізниця також оголосила про запуск нових міжнародних рейсів. Зокрема, поїзд №23/24 Київ – Холм назвали на честь історика Михайла Грушевського. Крім того, призначили сполучення №31/32 Київ – Перемишль із зупинками у Вінниці, Хмельницькому, Тернополі та Львові, а також №73/74 Дніпро – Перемишль, який курсуватиме через низку міст центральної України.