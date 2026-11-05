Не лежіть пластом три дні. Біль у шиї та спині пояснюють неврологиня Анастасія Гончар і фізичний терапевт Артем Згурський
Не лежіть пластом три дні. Біль у шиї та спині пояснюють неврологиня Анастасія Гончар і фізичний терапевт Артем Згурський
«Це не польські й українські жертви, це наші жертви». Репортаж з молитви примирення у Львові
Фото«Це не польські й українські жертви, це наші жертви». Репортаж з молитви примирення у Львові
У Хорватії викрали авто за 2,4 млн євро, що належить гендиректору Bugatti: він роками залишав ключі в машині
У Хорватії викрали авто за 2,4 млн євро, що належить гендиректору Bugatti: він роками залишав ключі в машині
Секретар аграрного комітету ВР: «Традиція сіяти зерно і везти його в порт завершена»
Секретар аграрного комітету ВР: «Традиція сіяти зерно і везти його в порт завершена»
Кардіопротекторна дієта — шлях до довголіття
Кардіопротекторна дієта — шлях до довголіття
Святослав Шеремета, дослідник поховань українців у Польщі: «Мене обмежують у свободі пересування і наукових досліджень»
Святослав Шеремета, дослідник поховань українців у Польщі: «Мене обмежують у свободі пересування і наукових досліджень»
Британський прем'єр попросить колишні колонії допомогти з вибаченнями за рабство
Британський прем'єр попросить колишні колонії допомогти з вибаченнями за рабство
У США оголошують результати проміжних виборів (LIVE)
У США оголошують результати проміжних виборів (LIVE)
Інсульт. Як вчасно помітити, навіть якщо симптоми неочевидні
Інсульт. Як вчасно помітити, навіть якщо симптоми неочевидні
ГоловнаСуспільствоВійна

Укрзалізниця запустила флагманський поїзд "Ярослав Мудрий" між Києвом і Перемишлем

Потяг курсуватиме з новими вагонами та матиме інклюзивне купе.

Укрзалізниця запустила флагманський поїзд "Ярослав Мудрий" між Києвом і Перемишлем
Новий потяг називається "Ярослав Мудрий"
Фото: Укрзалізниця

Укрзалізниця оголосила про запуск нового флагманського поїзда № 51/52 "Ярослав Мудрий", який сполучатиме Київ і польський Перемишль.

Про це повідомили в компанії.

Новий поїзд назвали на честь "Ярослава" – першого поїзда, який 4 листопада 1861 року прибув до Львова з Відня. Цю дату вважають початком залізничного руху на території України.

Маршрут "Ярослава Мудрого" частково повторює історичне сполучення Львова з Перемишлем. На польській станції пасажири зможуть зручно пересісти на поїзди до Варшави, Вроцлава, Праги та Берліна.

Поїзд складатиметься з нових вагонів, серед яких передбачене інклюзивне купе. З Києва він вирушатиме о 20:12 і прибуватиме до Перемишля о 5:00. У зворотному напрямку відправлення заплановане на 22:30, прибуття до столиці України – на 9:15

  • Раніше Укрзалізниця також оголосила про запуск нових міжнародних рейсів. Зокрема, поїзд №23/24 Київ – Холм назвали на честь історика Михайла Грушевського. Крім того, призначили сполучення №31/32 Київ – Перемишль із зупинками у Вінниці, Хмельницькому, Тернополі та Львові, а також №73/74 Дніпро – Перемишль, який курсуватиме через низку міст центральної України.
Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies