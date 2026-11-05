Укрзалізниця запустила флагманський поїзд "Ярослав Мудрий" між Києвом і Перемишлем

Потяг курсуватиме з новими вагонами та матиме інклюзивне купе.

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Укрзалізниця оголосила про запуск нового флагманського поїзда № 51/52 "Ярослав Мудрий", який сполучатиме Київ і польський Перемишль.

Про це повідомили в компанії.

Новий поїзд назвали на честь "Ярослава" – першого поїзда, який 4 листопада 1861 року прибув до Львова з Відня. Цю дату вважають початком залізничного руху на території України.

Маршрут "Ярослава Мудрого" частково повторює історичне сполучення Львова з Перемишлем. На польській станції пасажири зможуть зручно пересісти на поїзди до Варшави, Вроцлава, Праги та Берліна.

Поїзд складатиметься з нових вагонів, серед яких передбачене інклюзивне купе. З Києва він вирушатиме о 20:12 і прибуватиме до Перемишля о 5:00. У зворотному напрямку відправлення заплановане на 22:30, прибуття до столиці України – на 9:15