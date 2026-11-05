На «червоній» гілці метро Києва призупиняли рух (оновлено)

Його відновили орієнтовно через 40 хвилин.

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На «червоній» гілці метрополітену Києва вдень 5 листопада через коливання напруги зупинявся рух поїздів. Про це о 12:21 повідомила КМДА.

Про відновлення роботи повідомили о 13:01. Поки що поїзди курсуватимуть із затримкою – з інтервалом у 9 хвилин.

На двох інших гілках поїзди курсують за планом.

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«Через різке коливання напруги від зовнішніх джерел живлення на лініях метрополітену можливе тимчасове призупинення руху або збільшення інтервалів між поїздами», – йдеться в повідомленні.

Це не перший випадок часткової зупинки метрополітену внаслідок російських атак на енергетику.

8 жовтня зупинилися усі гілки, після цього були перебої на окремих.