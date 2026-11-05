Пантелеєв відповів, чи є ризик зупинки каналізації під час відключення електроенергії в Києві

Об'єкти водовідведення заживили резервними 16 МВт. Коли немає водопостачання – фактично немає і стоку.

Під час припинення водопостачання в Києві знижується і навантаження на каналізацію. Кількість стоків падає – навантаження на каналізацію фактично немає.

Водопостачання і водовідведення – єдина система. Про це в.о. першого заступника голови КМДА Петро Пантелеєв повідомив на брифінгу 5 листопада.

«Вона потребує резервного забезпечення. Якраз той проєкт, ті 16 МВт (вже побудованого резервного живлення водних об'єктів. – Ред.), це було спрямовано на найбільш критичні об'єкти саме системи, як ви її називаєте, каналізації, тобто системи водовідведення», – сказав він.