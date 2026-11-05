Святослав Шеремета, дослідник поховань українців у Польщі: «Мене обмежують у свободі пересування і наукових досліджень»
Святослав Шеремета, дослідник поховань українців у Польщі: «Мене обмежують у свободі пересування і наукових досліджень»
Не лежіть пластом три дні. Біль у шиї та спині пояснюють неврологиня Анастасія Гончар і фізичний терапевт Артем Згурський
Не лежіть пластом три дні. Біль у шиї та спині пояснюють неврологиня Анастасія Гончар і фізичний терапевт Артем Згурський
Секретар аграрного комітету ВР: «Традиція сіяти зерно і везти його в порт завершена»
Секретар аграрного комітету ВР: «Традиція сіяти зерно і везти його в порт завершена»
Британський прем'єр попросить колишні колонії допомогти з вибаченнями за рабство
Британський прем'єр попросить колишні колонії допомогти з вибаченнями за рабство
У США оголошують результати проміжних виборів (LIVE)
У США оголошують результати проміжних виборів (LIVE)
Інсульт. Як вчасно помітити, навіть якщо симптоми неочевидні
Інсульт. Як вчасно помітити, навіть якщо симптоми неочевидні
У Хорватії викрали авто за 2,4 млн євро, що належить гендиректору Bugatti: він роками залишав ключі в машині
У Хорватії викрали авто за 2,4 млн євро, що належить гендиректору Bugatti: він роками залишав ключі в машині
Кардіопротекторна дієта — шлях до довголіття
Кардіопротекторна дієта — шлях до довголіття
«Це не польські й українські жертви, це наші жертви». Репортаж з молитви примирення у Львові
Фото«Це не польські й українські жертви, це наші жертви». Репортаж з молитви примирення у Львові
ГоловнаКиїв

Пантелеєв відповів, чи є ризик зупинки каналізації під час відключення електроенергії в Києві

Об'єкти водовідведення заживили резервними 16 МВт. Коли немає водопостачання – фактично немає і стоку. 

Пантелеєв відповів, чи є ризик зупинки каналізації під час відключення електроенергії в Києві
Фото: Макс Требухов

Під час припинення водопостачання в Києві знижується і навантаження на каналізацію. Кількість стоків падає – навантаження на каналізацію фактично немає.

Водопостачання і водовідведення – єдина система. Про це в.о. першого заступника голови КМДА Петро Пантелеєв повідомив на брифінгу 5 листопада. 

«Вона потребує резервного забезпечення. Якраз той проєкт, ті 16 МВт (вже побудованого резервного живлення водних об'єктів. – Ред.), це було спрямовано на найбільш критичні об'єкти саме системи, як ви її називаєте, каналізації, тобто системи водовідведення», – сказав він.

  • Раніше заступник гендиректора «Київводоканалу» Сергій Горкуценко в інтерв'ю «Економічній правді» казав, що каналізація Києва працюватиме, навіть коли не буде світла. Систему водовідведення повністю підключають до резервного живлення, на відміну від системи водопостачання, де роботи ще тривають.
Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies