Більшість об'єктів потребує будівництва окремих електростанцій. Ця робота триває: обладнання для них закуповують в різних країнах, а потім монтують в одну станцію.

Підключити всі об'єкти водопостачання Києва до генераторів на час відключень електроенергії неможливо, оскільки вони мають занадто велику потужність. Ці об'єкти потребують будівництва окремих електростанцій. Таку роботу вже розпочали і планують завершити до кінця року: станом на зараз спеціально для водних об'єктів вже є 16 МВт, повідомив 5 листопада на брифінгу в.о. першого заступника голови КМДА Петро Пантелеєв.

За його словами, в Оболонському районі, де мешкає понад 300 000 людей, є можливість за рахунок генераторів до одного МВт забезпечувати резервне постачання. Але в інших випадках потужність об'єктів передбачає будівництво електростанцій, тобто створення для їх живлення окремої інфраструктури.

Ця система зможе працювати у відключення, але штатну систему замінити не зможе.

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Місто після ударів мало суттєві перебої з водою. Однак завдяки попередньо проведеній роботі й встановленню понад 100 генераторів і 16 МВт збудованих спеціально для водопостачання електростанцій відновити воду в оселі вдалося достатньо оперативно: від пів доби до доби. Для відновлення треба заповнити водою сотні кілометрів труб, мають працювати каскадні насоси. Переважно ці 16 МВт йдуть на забезпечення каналізації, а не постачання.

«Розповсюджене запитання: а чому не можна поставити генератор, це ж так легко, і вода буде. Справа в тому, що потужність більшої частини системи водопостачання і водовідведення міста Києва, вона є такою, яку, грубо кажучи, генератор не тягне», – сказав він.

Пантелеєв нагадав, що Київ є складовою єдиної енергосистеми України, і все, що в ній відбувається, впливає на місто. Після ударів була складна ситуація, але зараз її стабілізували. Триває підключення осель киян до тепла.

«Робота зараз триває системно, планово. Якихось критичних аномалій немає», – сказав він.

На підключення всіх будинків потрібно до десяти днів, вмикати опалення в оселі почали 2 листопада. Підключення почали в усіх районах, але можуть виникати пошкодження мереж, що відтермінує завершення.

«Стосовно лівого берега, Троєщини – ми створюємо об'єкти, які будуть резервними», – сказав в.о. першого голови КМДА.

Стосовно будівництва резервної мережі теплопостачання на Теремках Пантелеєв сказав, що роботи планують завершити до кінця року.

Пантелеєв додав, що зараз енергетика є головним напрямком удару, і вже були атаки по тих об'єктах, які Київ побудував в межах Плану стійкості.