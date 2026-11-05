Київрада виділить 1 млрд гривень на альтернативні переправи через Дніпро. Їхні локації визначатиме військове командування

Міський голова заявив, що Київ знайшов кошти на реалізацію цього проєкту, тепер їх мають виділити й передати державним структурам, які проводитимуть побудову.

Київрада на засіданні 5 листопада планує виділити 1 млрд гривень на проєкт будівництва комбінованих водних переправ через річку Дніпро та під'їзду до них. Про це в Telegram повідомив міський голова Віталій Кличко.

Відповідну ініціативу висунула держава, і уряд вже ухвалив постанову. Місця розміщення переправ визначить військове командування, а погодить, серед інших, Київська міська військова адміністрація.

«Києву ж уряд рекомендував виділити 1 млрд грн з бюджету міста. І ми віднайшли ці кошти. Тому маємо ухвалити рішення, щоб виділити їх та передати державним структурам на втілення проєкту», – сказав він.

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Також міська рада планує розглянути нарощення матеріального резерву столиці. Хочуть виділити ще 350 млн гривень на додаткові закупівлі 3,5 млн літрів дизпалива, необхідного для запобігання надзвичайним ситуаціям та їх ліквідації.

Ще 1 млрд гривень виділять на підтримку Сил безпеки і оборони. Таким чином місто цього року спрямує на підтримку армії 6 млрд гривень.

«Київ функціонує в надзвичайно складних умовах. Міська влада робить все для життєзабезпечення столиці. Опрацьовуємо різні варіанти розвитку подій, оскільки ворог посилює атаки на енергетику та теплогенерацію, на системи водопостачання. Хтось сьогодні говорить про якісь "кабінети" для Києва. Зазначу, що ще з весни у нас працює енергетичний штаб із життєзабезпечення столиці, до нього місто залучило експертів, енергетиків, практиків, науковців. Штаб напрацював можливі заходи для різних сценаріїв ситуації. Не про все можемо публічно говорити», – сказав він.

Контекст

Після російських ударів по мостах через Дніпро в Києві міністр інфраструктури Микола Калашник заявив, що в Києві збираються будувати альтернативні переправи. Кличко зазначив, що Київ готовий до такого рішення, але жодна понтонна переправа не зможе повноцінно замінити мости.

За словами Калашника, загалом хочуть звести 21 альтернативну переправу. Перші мости він обіцяв запустити вже до кінця року.