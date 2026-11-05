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Кличко: у Києві до опалення вже підключені майже 45% житлових будинків

Щоб запустити теплопостачання повністю, потрібно більше тижня. 

Кличко: у Києві до опалення вже підключені майже 45% житлових будинків
Віталій Кличко
Фото: Facebook-сторінка Віталія Кличка

Станом на 5 листопада до опалення вже підключені майже 45% житлових будинків Києва. Подачу тепла в них почали з понеділка, 2 листопада. 

Про це прозвітував мер столиці Віталій Кличко. 

На запуск централізованої системи теплопостачання Києва необхідно трохи більше тижня. Тому рішення розпочати опалювальний сезон у житловому секторі столиця ухвалила за декілька днів до різкого зниження температури.

За словами Кличка, опалювальний сезон столиця розпочала ще 16 жовтня — першою в Україні. Спочатку тепло подавали для закладів соціальної сфери, які підключали за заявками їх керівників.

Кличко зазначив, що система централізованого теплопостачання є однією із однієї з найбільших у Європі. Протяжність тепломереж становить близько 3 000 км.

  • Тим часом заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелеєв на брифінгу сказав, що підключення будинків до тепла триватиме десять днів, тобто з 2 до 12 листопада. Проте можуть виникати аварії, тож локально підключення може зайняти трохи довше. 
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