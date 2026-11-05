Кличко: у Києві до опалення вже підключені майже 45% житлових будинків

Щоб запустити теплопостачання повністю, потрібно більше тижня.

Станом на 5 листопада до опалення вже підключені майже 45% житлових будинків Києва. Подачу тепла в них почали з понеділка, 2 листопада.

Про це прозвітував мер столиці Віталій Кличко.

На запуск централізованої системи теплопостачання Києва необхідно трохи більше тижня. Тому рішення розпочати опалювальний сезон у житловому секторі столиця ухвалила за декілька днів до різкого зниження температури.

За словами Кличка, опалювальний сезон столиця розпочала ще 16 жовтня — першою в Україні. Спочатку тепло подавали для закладів соціальної сфери, які підключали за заявками їх керівників.

Кличко зазначив, що система централізованого теплопостачання є однією із однієї з найбільших у Європі. Протяжність тепломереж становить близько 3 000 км.