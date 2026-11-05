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У Польщі затримали шістьох підозрюваних у шпигунстві на користь Росії

Серед них – п’ятеро громадян Польщі та 37-річна росіянка. За даними слідства, група незаконно постачала до РФ матеріали військового призначення.

У Польщі затримали шістьох підозрюваних у шпигунстві на користь Росії
Ілюстративне фото
Фото: Укрінформ

Агентство внутрішньої безпеки затримало шістьох осіб, яких підозрюють у співпраці з російськими спецслужбами та участі в організованому злочинному угрупованні, що діяло проти Польщі. 

Про це повідомив міністр-координатор спецслужб Томаш Сімоняк в соцмережі X.

Затримання відбулися в межах операції, яка тривала з 21 жовтня до 2 листопада. За цей час правоохоронці провели обшуки за 21 адресою у Вармінсько-Мазурському, Поморському та Великопольському воєводствах.

Серед підозрюваних – п’ятеро поляків віком від 25 до 52 років і 37-річна громадянка Росії. Суд узяв під варту чотирьох затриманих за підозрою у шпигунстві. Щодо ще двох застосували запобіжні заходи, не пов’язані з триманням під вартою.

За матеріалами розслідування, група діяла в інтересах російських спецслужб і сприяла посиленню військового потенціалу Росії. Зокрема, учасники схеми нібито незаконно переправляли до РФ значні обсяги матеріалів військового призначення, які використовують для виготовлення боєприпасів і систем озброєння.

  • В агентстві також повідомили, що від початку 2024 року в провадженнях щодо шпигунства та диверсій статус підозрюваних отримали майже 100 осіб.
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