У Польщі затримали шістьох підозрюваних у шпигунстві на користь Росії

Серед них – п’ятеро громадян Польщі та 37-річна росіянка. За даними слідства, група незаконно постачала до РФ матеріали військового призначення.

Агентство внутрішньої безпеки затримало шістьох осіб, яких підозрюють у співпраці з російськими спецслужбами та участі в організованому злочинному угрупованні, що діяло проти Польщі.

Про це повідомив міністр-координатор спецслужб Томаш Сімоняк в соцмережі X.

Затримання відбулися в межах операції, яка тривала з 21 жовтня до 2 листопада. За цей час правоохоронці провели обшуки за 21 адресою у Вармінсько-Мазурському, Поморському та Великопольському воєводствах.

Серед підозрюваних – п’ятеро поляків віком від 25 до 52 років і 37-річна громадянка Росії. Суд узяв під варту чотирьох затриманих за підозрою у шпигунстві. Щодо ще двох застосували запобіжні заходи, не пов’язані з триманням під вартою.

За матеріалами розслідування, група діяла в інтересах російських спецслужб і сприяла посиленню військового потенціалу Росії. Зокрема, учасники схеми нібито незаконно переправляли до РФ значні обсяги матеріалів військового призначення, які використовують для виготовлення боєприпасів і систем озброєння.