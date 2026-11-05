У Франції профспілки закликають до загальнонаціонального страйку, очікують сотні тисяч учасників

Профспілки з усього політичного ландшафту приєдуються до страйкарів через зростання вартості життя.

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Протести у Парижі, жовтень 2026 року

У Франції профспілки закликають до загальнонаціонального страйку, який може поширитися на працівників лікарень, авіадиспетчерів, пошти, вчителів та залізничників, пише The Guardian.

Очікується, що на демонстрації у країні вийдуть сотні тисяч людей.

Зараз уряд країни намагається прийняти бюджет зі жорсткими економічними заходами – на тлі того, що державний борг Франції наближається до 120% економічного виробництва.

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Напередодні страйку чотири основні залізничні профспілки Франції заявили, що запропоновані урядом скорочення бюджету “погіршать бідність, скоротять соціальне забезпечення, заморозять зарплати державних службовців та скоротять інвестиції, необхідні для екологічних заходів”.

Учні старших класів продовжують блокувати школи через переповнені класи та занедбані будівлі, стверджуючи, що запропонованих урядом заходів щодо обмеження розміру деяких класів та надання позик регіональній владі для ремонту шкіл недостатньо. Студенти університетів блокують деякі факультети.

Профспілки з усього політичного ландшафту приєдуються до страйкарів через зростання вартості життя. Зокрема, об’єднання вчителів приватних шкіл приєдналися до страйків разом із освітянами з державних шкіл.

Національний залізничний оператор SNCF повідомив про “перебої” в русі поїздів на регіональних лініях, а також на деяких ділянках у паризькому регіоні. Працівники портів попередили про порушення в роботі французьких портів.

У Міністерстві освіти заявили, що, за їхніми оцінками, у страйку візьмуть участь майже 18% вихователів дитячих садків і вчителів початкових шкіл. Профспілки також повідомили, що очікують на участь у четверговому страйку вчителів середніх шкіл.

Правозахисні групи висловили протест “надмірної присутності поліції” та “авторитарної” спроби виконавчої влади на чолі з президентом Емануелем Макроном обмежити право на проведення демонстрацій.

Французька ліга прав людини заявила про “авторитарний зсув”, спрямований на придушення “будь-якого інакомислення”: уряд посилив поліцейський контроль, а влада запровадила обмеження на проведення демонстрацій у центрах міст, а також комендантські години в окремих районах.