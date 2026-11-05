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ВАКС сьогодні обиратиме запобіжний захід підозрюваному по справі «Карфаген» поліцейському

Засідання планують розпочати о 14. 

ВАКС сьогодні обиратиме запобіжний захід підозрюваному по справі «Карфаген» поліцейському
Володимир Ценов
Фото: Цензор нет

Вищий антикорсуд сьогодні обиратиме запобіжний захід першому заступнику начальника Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції Володимиру Ценову. Початок засідання призначено на 14:00.

Про це повідомили в пресслужбі ВАКС. Засідання проходитиме в будівлі на Хрещатику.

«На численні запити представників медіа інформуємо, що розгляд клопотання про застосування запобіжного заходу щодо першого заступника начальника Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України призначено на 05 листопада 2026 року о 14:00», – йдеться в анонсі.

Ценов є одним з трьох працівників правоохоронної системи, які отримали підозри від НАБУ учора в справі про злочинну організацію. Його кодове ім'я – «Прайс». За даними слідства, він забезпечував безперешкодну роботу шахрайських колцентрів. 

З січня по липень цього року «Прайс» отримував кошти за те, аби поліція не приходила з обшуками до колцентрів. 

«За вирішення питань із поліцією відповідав "Прайс" – чинний співробітник Нацполу, один з керівників департаменту стратегічних розслідувань», – сказав керівник департаменту детективів НАБУ Олександр Абакумов.

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