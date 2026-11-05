Востаннє його реконструювали у 1977 році, а під час паводку 2008 року споруда зазнала серйозних пошкоджень.

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На Буковині завершили ремонт мосту на міжнародній трасі М-19 Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече, яка з’єднує північ і південь області та веде до українсько-румунського кордону.

Про це повідомляє Центр транспортних стратегій із посиланням на Агентство відновлення.

Зазначається, що цим маршрутом щодня користуються місцеві жителі, пасажирські та вантажні перевізники. Інтенсивність руху на М-19 у межах Чернівецької області становить понад 8 тисяч автомобілів на добу.

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Мосту вже понад 70 років. Востаннє його реконструювали у 1977 році, а під час паводку 2008 року споруда зазнала серйозних пошкоджень. Тоді відновлювальні роботи розпочали, але згодом призупинили.

Наразі ремонт завершено. Під час робіт посилили конструкцію мосту та оновили проїзну частину. Зокрема, - влаштували металеву гофровану арку ViaCon із бетонним заповненням зааркового простору; змонтували монолітні залізобетонні портали та відкрилки; облаштували перехідні плити й деформаційні шви; оновили дорожнє покриття; укріпили береги річки Котовець габіонними конструкціями та очистили підмостове русло.

Дорога М-19 входить до транс’європейської транспортної мережі TEN-T та європейського маршруту E85. Її протяжність у межах області - 95 км.