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На Буковині завершили ремонт 70-річного мосту на міжнародній трасі М-19

Востаннє його реконструювали у 1977 році, а під час паводку 2008 року споруда зазнала серйозних пошкоджень.

На Буковині завершили ремонт 70-річного мосту на міжнародній трасі М-19
Міст на трасі М-19
Фото: ЦТС

На Буковині завершили ремонт мосту на міжнародній трасі М-19 Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече, яка з’єднує північ і південь області та веде до українсько-румунського кордону. 

Про це повідомляє Центр транспортних стратегій із посиланням на Агентство відновлення.

Зазначається, що цим маршрутом щодня користуються місцеві жителі, пасажирські та вантажні перевізники. Інтенсивність руху на М-19 у межах Чернівецької області становить понад 8 тисяч автомобілів на добу.

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Мосту вже понад 70 років. Востаннє його реконструювали у 1977 році, а під час паводку 2008 року споруда зазнала серйозних пошкоджень. Тоді відновлювальні роботи розпочали, але згодом призупинили. 

Наразі ремонт завершено. Під час робіт посилили конструкцію мосту та оновили проїзну частину. Зокрема, - влаштували металеву гофровану арку ViaCon із бетонним заповненням зааркового простору; змонтували монолітні залізобетонні портали та відкрилки; облаштували перехідні плити й деформаційні шви; оновили дорожнє покриття; укріпили береги річки Котовець габіонними конструкціями та очистили підмостове русло. 

Дорога М-19 входить до транс’європейської транспортної мережі TEN-T та європейського маршруту E85. Її протяжність у межах області - 95 км.

Міст на трасі М-19
Фото: ЦТС
Міст на трасі М-19

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