Встановлено ще трьох командирів армії Росії, причетних до атаки по “Охматдиту” у Києві

Повідомлено про підозру ще трьом представникам військового командування Росії, причетним до організації ракетного удару по дитячій лікарні “Охматдит” у Києві 8 липня 2024 року.
Про це повідомили в Офісі генпрокурора.
Серед підозрюваних: заступник командира 22-ї важкої бомбардувальної авіадивізії, командир 121-го важкого бомбардувального авіаполку та його заступник.
Слідство встановило, що вони координували підготовку й проведення ракетної атаки із застосуванням стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.
Саме під час цієї атаки близько 10:45 ракета Х-101 влучила в лікувальний корпус “Охматдиту”, де перебували діти. На той момент у лікарні було понад 600 пацієнтів.
Унаслідок удару загинули двоє цивільних – молода лікарка та дідусь маленької пацієнтки. Щонайменше 34 людини дістали поранення, серед них дев’ятеро дітей.
Також було зруйновано приміщення лікарні та знищено медичне обладнання.
3 листопада 2026 року всім трьом повідомили про підозру в порушенні законів та звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
- Раніше підозри за цей воєнний злочин отримали ще троє високопосадовців російської дальньої авіації, зокрема її колишнє та чинне керівництво.
- Таким чином, у справі про удар по “Охматдиту” підозри оголошено вже шістьом представникам військового командування РФ – від керівництва дальньої авіації до командування авіаційного полку.