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Встановлено ще трьох командирів армії Росії, причетних до атаки по “Охматдиту” у Києві

Вони координували підготовку й проведення ракетної атаки із застосуванням стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.

Встановлено ще трьох командирів армії Росії, причетних до атаки по “Охматдиту” у Києві

Повідомлено про підозру ще трьом представникам військового командування Росії, причетним до організації ракетного удару по дитячій лікарні “Охматдит” у Києві 8 липня 2024 року.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Серед підозрюваних: заступник командира 22-ї важкої бомбардувальної авіадивізії, командир 121-го важкого бомбардувального авіаполку та його заступник. 

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Слідство встановило, що вони координували підготовку й проведення ракетної атаки із застосуванням стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.

Саме під час цієї атаки близько 10:45 ракета Х-101 влучила в лікувальний корпус “Охматдиту”, де перебували діти. На той момент у лікарні було понад 600 пацієнтів.

Унаслідок удару загинули двоє цивільних – молода лікарка та дідусь маленької пацієнтки. Щонайменше 34 людини дістали поранення, серед них дев’ятеро дітей. 

Також було зруйновано приміщення лікарні та знищено медичне обладнання.

3 листопада 2026 року всім трьом повідомили про підозру в порушенні законів та звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

  • Раніше підозри за цей воєнний злочин отримали ще троє високопосадовців російської дальньої авіації, зокрема її колишнє та чинне керівництво. 
  • Таким чином, у справі про удар по “Охматдиту” підозри оголошено вже шістьом представникам військового командування РФ – від керівництва дальньої авіації до командування авіаційного полку.
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