Встановлено ще трьох командирів армії Росії, причетних до атаки по “Охматдиту” у Києві

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Повідомлено про підозру ще трьом представникам військового командування Росії, причетним до організації ракетного удару по дитячій лікарні “Охматдит” у Києві 8 липня 2024 року.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Серед підозрюваних: заступник командира 22-ї важкої бомбардувальної авіадивізії, командир 121-го важкого бомбардувального авіаполку та його заступник.

Реклама

Слідство встановило, що вони координували підготовку й проведення ракетної атаки із застосуванням стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.

Саме під час цієї атаки близько 10:45 ракета Х-101 влучила в лікувальний корпус “Охматдиту”, де перебували діти. На той момент у лікарні було понад 600 пацієнтів.

Унаслідок удару загинули двоє цивільних – молода лікарка та дідусь маленької пацієнтки. Щонайменше 34 людини дістали поранення, серед них дев’ятеро дітей.

Також було зруйновано приміщення лікарні та знищено медичне обладнання.

3 листопада 2026 року всім трьом повідомили про підозру в порушенні законів та звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).