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Операція «Карфаген»: Керівника одного з департаментів Нацполу відправили під варту

Як альтернативу він може внести 15 млн грн застави.

Операція «Карфаген»: Керівника одного з департаментів Нацполу відправили під варту
судове засідання ВАКС
Фото: скриншот відео

5 листопада Вищий антикорупційний суд застосував запобіжний захід до керівника одного з департаментів Нацполіції України, який фігурує в операції «Карфаген».

Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Суд застосував до нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів (до 03.01.2027 включно). Також підозрюваний може внести 15 млн грн застави.

Відповідно до трансляції судового засідання, мова йде про першого заступника начальника Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції Володимира Ценова.

  • Напередодні НАБУ і САП опублікували подробиці про викриття в межах операції «Карфаген» нової злочинної організації. До її складу входили правоохоронці та представники криміналітету, а спеціалізувалася вона на забезпеченні роботи нелегальних колцентрів і розповсюдженні наркотиків, а також на економічних злочинах. 
  • Керівник департаменту детективів НАБУ Олександр Абакумов повідомив, що членами злочинної організації були не менше 12 людей. Серед них: «Кримінал» – ймовірний засновник і керівник, людина з кримінальним минулим і теперішнім. Має три судимості; «Мексиканець» – російський громадянин, засновник «Хімпрому». Перебуває в розшуку; підлеглі Криміналу» «Боксер» і Паша, які були виконавцями брудної роботи; «Прайс» – один з керівників Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції; «Консультант» – ще один поліцейський, який, за версією НАБУ, координував окремі напрямки незаконної діяльності, «Акім» – високопосадовець СБУ, що забезпечував захист від уваги з боку колег.
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