Операція «Карфаген»: Керівника одного з департаментів Нацполу відправили під варту

Як альтернативу він може внести 15 млн грн застави.

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5 листопада Вищий антикорупційний суд застосував запобіжний захід до керівника одного з департаментів Нацполіції України, який фігурує в операції «Карфаген».

Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Суд застосував до нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів (до 03.01.2027 включно). Також підозрюваний може внести 15 млн грн застави.

Відповідно до трансляції судового засідання, мова йде про першого заступника начальника Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції Володимира Ценова.