​В Одесі затримали двох чоловіків, яких підозрюють у вимаганні $25 тисяч у місцевого жителя

Зловмисники вимагали від чоловіка гроші нібито за невиконані домовленості щодо ремонту та продажу мотоциклів.

В Одесі поліцейські затримали двох чоловіків, які вимагали у місцевого мешканця 25 тисяч доларів та намагалися відібрати автомобіль.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

За даними правоохоронців, зловмисники вимагали від чоловіка гроші нібито за невиконані домовленості щодо ремонту та продажу мотоциклів. Насправді ніяких боргових зобов'язань перед ними той не мав.

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"Фігуранти погрожували йому фізичною розправою, а коли той відмовився платити – побили його та спробували заволодіти автомобілем. Однак реалізувати задумане зловмисникам не вдалося – їх затримали правоохоронці. Під час слідчих дій з автомобіля BMW X7, яким користувався один із затриманих, поліцейські вилучили 17 тисяч доларів, 37 тисяч гривень та реєстраційні документи на нього", - йдеться в повідомленні.

Нині двом затриманим повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу. Обох взято під варту.