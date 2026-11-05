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​Росіяни пошкодили понад 2 тисячі пам’яток і 2,6 тисячі закладів культури в Україні

За жовтень кількість постраждалих об’єктів культурної спадщини зросла на 24, закладів культури – на 21.

​Росіяни пошкодили понад 2 тисячі пам’яток і 2,6 тисячі закладів культури в Україні
Ілюстративне фото
Фото: ДСНС України Telegram

Від початку повномасштабної війни в Україні пошкоджено або зруйновано 2185 об’єктів культурної спадщини та 2686 закладів культури. 

Такі дані станом на кінець жовтня оприлюднило Міністерство культури.

Серед постраждалих пам’яток – 199 національного значення, 1781 місцевого та 205 щойно виявлених об’єктів. Повністю зруйновані 48 із них, решта зазнали пошкоджень.

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Найбільших втрат культурна спадщина зазнала на Донеччині, де постраждали 369 об’єктів. У Харківській області таких пам’яток 355, на Херсонщині – 308, у Києві – 292, на Одещині – 215.

У жовтні постраждали будівлі в межах об’єкта Світової спадщини ЮНЕСКО

Упродовж жовтня нові влучання в об’єкти культурної спадщини зафіксували у восьми регіонах і столиці. Зокрема, російські війська повторно атакували пам’ятки, які вже були пошкоджені, у Донецькій і Херсонській областях та Києві. Також у жовтні постраждали будівлі в межах об’єкта Світової спадщини ЮНЕСКО "Історичний центр Одеси".

Окрім пам’яток, російська агресія завдала шкоди 2686 закладам культури. Із них 572 повністю знищені. Руйнувань і пошкоджень зазнала культурна інфраструктура 365 територіальних громад.

Найбільше постраждали клубні заклади – 1336, а також бібліотеки – 923. Серед пошкоджених або знищених об’єктів також 200 закладів мистецької освіти, 142 музеї та галереї, 57 театрів, кінотеатрів і філармоній.

Крім того, пошкоджень зазнали дев’ять заповідників, 15 парків і зоопарків, три цирки та одна кіностудія в Києві. Найбільше нових руйнувань закладів культури за жовтень зафіксували у Дніпропетровській, Харківській і Чернігівській областях.

У Мінкульті зазначили, що точний облік втрат на тимчасово окупованих територіях залишається ускладненим. Майже вся Луганська область і значні частини Запорізької, Донецької та Херсонської областей перебувають під російською окупацією.

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