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Міноборони змінило правила залучення до бойових завдань військових після СЗЧ

Спочатку військові, які повернулись з СЗЧ добровільно, мають бути офіційно зараховані до списків особового складу частини.

Міноборони змінило правила залучення до бойових завдань військових після СЗЧ
Ілюстративне фото
Фото: Міноборони

Військовослужбовців, які самовільно залишили військову частину або дезертирували, а згодом добровільно повернулися на службу, не можна залучати до бойових завдань до їхнього офіційного зарахування до списків особового складу частини. Вони також мають бути зараховані на всі види забезпечення.

Про це повідомило Міноборони України.

Згідно з новими правилами, лише після виконання обох умов військових можна залучати до бойових, спеціальних і розвідувальних завдань. Це стосується завдань у районах воєнних або бойових дій, на тимчасово окупованих територіях і на території держави-агресора.

Заступниця міністра оборони Любов Галан наголосила, що зміни мають припинити практику, коли військових залучали до виконання завдань ще до їхнього офіційного зарахування до частини.

Час перебування в СЗЧ не зараховуватимуть до строку контракту

У вересні Міноборони спільно з Генштабом уже надсилали командирам роз’яснення щодо порядку дій після добровільного повернення військовослужбовців із СЗЧ. Тепер ці вимоги закріпили в Інструкції.

Водночас час від самовільного залишення частини до повернення на службу не зараховуватимуть до строку контракту, військової служби та вислуги років. Він також не враховуватиметься під час визначення вислуги у військовому званні й надбавки за вислугу років та призначення пенсії.

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