​Четверо зрадників, які воювали проти ЗСУ, отримали по 15 років тюрми

Їх узяли в полон під час боїв на Олександрівському та Краматорському напрямках, на прикордонні Сумщини і в районі Вовчанська на Харківщині.

Суд призначив по 15 років ув'язнення з конфіскацією майна чотирьом бойовикам, які воювали проти українських захисників у складі російських військ.

Про це повідомила Служба безпеки.

Українські військові взяли зловмисників у полон навесні і влітку 2025–2026 років під час боїв на Олександрівському та Краматорському напрямках, на прикордонні Сумщини і в районі Вовчанська на Харківщині. Суд визнав бойовиків винними у державній зраді й колабораційній діяльності.

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Один із засуджених, житель тимчасово окупованої Луганщини, спочатку воював у складі так званої «народної міліції ЛНР» і брав участь у захопленні Рубіжного. Після поранення він уклав новий контракт із Міноборони РФ, став оператором гаубичного дивізіону та потрапив у полон у квітні цього року поблизу селища Липівка на Донеччині.

Другий бойовик, також житель Луганщини, воював проти сил АТО ще з 2014 року. Згодом він увійшов до 90-ї танкової дивізії РФ, а пізніше очолив штурмову групу, яка атакувала позиції ЗСУ в районі Грабовського на Сумщині, де Сили оборони й взяли його в полон цьогоріч влітку.

Третім засудженим виявився колишній харків'янин, який після початку повномасштабного вторгнення виїхав із родиною до Росії, а звідти через Крим мобілізувався до армії агресора водієм-механіком. Після навчання він воював на Харківщині, де у червні 2025 року отримав поранення в окопі від українських ударних дронів і потрапив до полону.

Четвертий бойовик вступив до підрозділів так званої «ДНР» за три дні до початку повномасштабної війни й облаштовував фортифікаційні споруди для окупантів. Пізніше він перейшов до 91-го окремого стрілецького полку РФ і потрапив у полон у травні цього року поблизу Піддубного під час спільної операції контррозвідки СБУ та бійців 80-ї окремої десантно-штурмової бригади.