У Дергачах на Харківщині внаслідок російського удару поранені двоє поліцейських

Увечері 5 листопада російський безпілотник атакував поліцейських у Дергачах Харківської області. Двоє правоохоронців дістали поранення, одного з них госпіталізували у тяжкому стані.

Про це повідомила поліція Харківської області.

Близько 21:45 наряд поліції з двох співробітників прибув на один з об'єктів, щоб попередити людей про загрозу російського удару. Під час перебування правоохоронців на місці окупанти атакували об'єкт реактивним безпілотником.

Унаслідок удару також пошкоджено службовий автомобіль. Одного з поранених поліцейських у тяжкому стані доправили до лікарні. Наразі йому надають медичну допомогу.

Фото: Поліція Харківської області