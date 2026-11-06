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У Дергачах на Харківщині внаслідок російського удару поранені двоє поліцейських

Один із правоохоронців перебуває у тяжкому стані.

У Дергачах на Харківщині внаслідок російського удару поранені двоє поліцейських
Поранені 2 правоохоронців
Фото: Поліція Харківської області

Увечері 5 листопада російський безпілотник атакував поліцейських у Дергачах Харківської області. Двоє правоохоронців дістали поранення, одного з них госпіталізували у тяжкому стані.

Про це повідомила поліція Харківської області.

Близько 21:45 наряд поліції з двох співробітників прибув на один з об'єктів, щоб попередити людей про загрозу російського удару. Під час перебування правоохоронців на місці окупанти атакували об'єкт реактивним безпілотником.

Унаслідок удару також пошкоджено службовий автомобіль. Одного з поранених поліцейських у тяжкому стані доправили до лікарні. Наразі йому надають медичну допомогу.

Фото: Поліція Харківської області

  • 1 листопада поблизу Комишувахи Запорізької області російський безпілотник атакував службовий автомобіль поліції. Унаслідок удару важких поранень зазнали двоє правоохоронців: майор Олег Дубецький та його колега майор Сергій Бережко. Обидва померли 4 листопада в лікарні, попри зусилля медиків урятувати їхні життя.
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