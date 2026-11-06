Alta Ares виграла 6 із 16 лотів НАТО на постачання систем протидії дронам

Системи Alta Ares для знищення дронів увійшли до каталогу НАТО, а країни-союзниці зможуть замовляти їх без проведення нових тендерів

Французько-українська оборонна компанія Alta Ares виграла шість із 16 лотів у межах рамкового контракту НАТО на постачання засобів протидії безпілотникам. Про це компанія повідомила у пресрелізі.

Агентство НАТО зі зв’язку та інформації (NCIA) обрало Alta Ares однією з п’яти компаній серед майже 100 претендентів. До переліку також увійшли відомі оборонні підприємства зі США, Великої Британії та Німеччини.

Шість виграних лотів охоплюють системи захисту територій та охорони кордонів. Alta Ares обрали для постачання систем захисту територій у всіх трьох категоріях — стаціонарних, транспортабельних і здатних працювати під час руху. NCIA оцінювало пропозиції за технічними можливостями та вартістю.

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Компанія розробляє інтегровані системи протиповітряної оборони на основі штучного інтелекту. Вони поєднують програмне забезпечення, сенсори, засоби командування та управління, а також перехоплювачі для виявлення, розпізнавання, супроводу та знищення повітряних цілей.

Програмне забезпечення платформи використовує дані, отримані під час бойових дій в Україні та військових операцій у регіоні Перської затоки. Рішення Alta Ares призначені для протидії далекобійним ударним безпілотникам типу Shahed та баражувальним боєприпасам.

«Система протидії дронам має забезпечувати повний цикл роботи — від виявлення загрози до її перехоплення. Саме цей принцип ми поклали в основу роботи компанії. У нашому програмному забезпеченні враховано дані, отримані під час бойових дій в Україні. Ми докладаємо зусиль, щоб країни-союзниці мали доступ до засобів протиповітряної оборони нового покоління за доступною ціною та в необхідних їм масштабах», — зазначив СЕО та співзасновник Alta Ares Адріан Кантер.

Рамковий контракт передбачає можливість не лише купівлі, а й оренди відібраного обладнання. Закупівлі здійснюватимуть через каталог НАТО, що має скоротити їхні терміни та прискорити впровадження нових технологій протидії безпілотникам. Альянс також планує фінансувати закупівлю обладнання для демонстрацій і випробувань, щоб сприяти його використанню країнами-союзницями.

Alta Ares нарощує виробництво спільно з промисловими партнерами та сформувала спеціалізовані команди для виконання рамкового контракту. У разі отримання великих замовлень компанія планує налагоджувати виробництво безпосередньо в країнах, які закуповуватимуть її системи. Водночас Alta Ares працює над зміцненням і розширенням європейського ланцюга постачання.

Рамковий контракт на постачання засобів протидії безпілотним авіаційним системам (C-UAS) є частиною платформи Drone Edge Marketplace, створеної в межах Плану дій НАТО зі швидкого впровадження нових технологій (Rapid Adoption Action Plan). Такий механізм дозволить скоротити терміни закупівель завдяки каталогу попередньо відібраних систем і забезпечити країнам-союзницям можливість швидше реагувати на нові загрози.

Alta Ares — оборонна компанія, заснована у 2024 році. Розробляє інтегровані системи протиповітряної оборони на основі штучного інтелекту, які поєднують програмне забезпечення, сенсори, засоби командування та управління, а також перехоплювачі. Її системи застосовують на кількох театрах воєнних дій. Компанія працює в Європі, Азії та на Близькому Сході.

У серпні український офіс Alta Ares очолив колишній голова Українського інституту національної памʼяті Антон Дробович.